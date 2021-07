Vendor vende a Hexagon il business dell’Enterprise Asset Management

Infor, società controllata di Koch Industries che opera nel settore delle tecnologie cloud, ha stipulato un accordo per la vendita del business globale EAM (Enterprise Asset Management) a Hexagon, azienda specializzata nelle soluzioni di digital reality, per circa 2,75 miliardi di dollari. L’operazione avverrà in parte in denaro e in parte in azioni, creando così una relazione strategica tra le due realtà. Le attività rimarranno separate fino al completamento della transazione.

A seguito della transazione, Koch sarà azionista di Hexagon, e Msab, il principale azionista di Hexagon, ha intenzione di proporre Brett Watson, Presidente di Koch Equity Development, altra società controllata di Koch Industries, per la nomina al Board of Directors, dopo la chiusura dell’accordo.

Dal punto di vista di Infor, la cessione e la relazione strategica le permetteranno di unire sua tecnologia Eam industry-leading con le soluzioni di digital reality di Hexagon – inclusi sensori, software e autonomous technologies; dall’altra parte l’azienda potrà focalizzarsi ulteriormente sulla propria strategia di offerta di suite ERP (Enterprise Resource Planning) in cloud specializzate per settore (CloudSuite).

Inoltre, diverse aziende Koch già utilizzano Infor Eam e le soluzioni Hexagon per le performance dei progetti aziendali e la gestione degli impianti industriali. Per creare ulteriore valore per le aziende Koch lungo l’intero ciclo di vita degli asset produttivi, Koch e Hexagon hanno firmato un memorandum d’intesa per espandere ulteriormente l’uso delle soluzioni Infor Eam ed Hexagon.

“È un’operazione win-win per Infor ed Hexagon, così come per i nostri clienti e dipendenti”, ha dichiarato Kevin Samuelson, Ceo di Infor. “Infor raddoppierà l’impegno nel fornire soluzioni innovative e specifiche per il settore che aiutino ad affrontare le maggiori sfide aziendali dei nostri clienti. E ci permette di collaborare con un’azienda che si trova nella posizione unica di poter offrire ai clienti Infor Eam un’ulteriore trasformazione digitale grazie all’integrazione delle capacità di gestione degli asset di Infor Eam con le soluzioni e le piattaforme di digital reality di Hexagon”.

Le soluzioni Eam forniscono le basi per l’innovazione digitale nei settori ad alta intensità di asset, dove le digital reality, o digital twin operativi, forniscono un’unica fonte di verità e una panoramica completa di situazioni in continua evoluzione. Infor Eam viene utilizzato da clienti nei settori del manifatturiero, dell’energia, delle strutture e dei trasporti, e in molti altri ancora, per monitorare, tracciare e ottenere il massimo valore dai propri asset, mitigando al contempo i rischi associati ai tempi di fermo operativo e ai costi non necessari e non pianificati.

Ola Rollén, Presidente e Ceo di Hexagon, ha dichiarato “Combinando le funzionalità di gestione degli asset di Infor Eam, integrate e specifiche per settore, con le nostre soluzioni e piattaforme per la digital reality – ha spiegato – possiamo migliorare le performance degli asset aziendali ben al di là di quanto Eam può ottenere autonomamente, dall’ottimizzazione della manutenzione predittiva alla riduzione del consumo energetico, fino al supporto di altre iniziative di sostenibilità. I clienti e i partner di Infor Eam possono aspettarsi una transizione graduale con sinergie significative che produrranno una crescita più rapida e maggiori opportunità, compresa l’espansione in nuovi verticali, nonché in mercati poco serviti come l’Asia Pacifico”.

L’attività Eam di Infor e i suoi circa 500 dipendenti dislocati in tutto il mondo opereranno come parte del segmento Industrial Enterprise Solutions di Hexagon, ma serviranno tutte le attività Hexagon incentrate sugli ecosistemi ad alta intensità di risorse come manifatturiero, impianti industriali, miniere, aziende agricole, mobility, edifici, infrastrutture, città e nazioni, e difesa. Infor inizierà i processi di consultazione con i dipendenti e i loro rappresentanti in merito alla transazione laddove richiesto e in conformità con la legge applicabile.