Confermati anche per il 2022 gli appuntamenti di Anipla per mettere in contatto studenti e mondo dell’industria

Confermati anche nel 2022 gli incontri organizzati da Anipla (Associazione Nazionale Italiana per l’Automazione) che puntano a promuovere l’incontro tra l’offerta e la domanda di lavoro in ambito di automazione industriale.

Gli appuntamenti sono rivolti ai rappresentanti delle aziende che operano a vario titolo nell’automazione industriale (fornitori di soluzioni e tecnologie, system integrator, end user industriali) – anche se non interessate nell’immediato all’inserimento di nuove risorse nel proprio organico – e agli studenti prossimi alla laurea in Ingegneria e ai diplomi tecnici in automazione e discipline affini.

Il progetto ha alle spalle dodici edizioni di successo, che hanno raccolto un ampio interesse da parte degli studenti prossimi alla conclusione del loro ciclo di studi.

L’obiettivo degli incontri è offrire a questi studenti una panoramica di quale potrebbe essere la loro vita professionale. Da parte loro, le aziende hanno invece l’opportunità di raccogliere CV da valutare per l’eventuale apertura di posizioni lavorative.

Il calendario degli appuntamenti

Il calendario, ancora in fase di definizione, prevede appuntamenti da tenersi principalmente a distanza (salvo alcune eccezioni dove è contemplata una modalità ibrida), che si svolgeranno in vari atenei e Istituti Tecnici Superiori sparsi su tutto il territorio della penisola.

Si partirà con l’Università la Sapienza di Roma/UniRoma3 nel febbraio 2022 per poi proseguire con il Politecnico di Bari (25 febbraio 2022 10.00/13.00), l’IIS Galilei Luxemburg Milano e l’ITS L. da Vinci Parma (entrambi con appuntamenti a febbraio, ancora in data da destinarsi).

Si continuerà con l’Università Politecnica delle Marche (fine febbraio/inizio marzo 2022), l’ITI Fermi Desio di Milano e l’ISIS Keynes Gazzada (Varese), con appuntamenti previsti per marzo 2022, in data ancora da definirsi.

Seguiranno gli appuntamenti presso l’Università di Parma (14 aprile 2022 ore 10.00), l’università di Pavia (fine aprile/maggio 2022) e quella di Udine (maggio 2022).

Dopo la pausa estiva si ripartirà a settembre con l’incontro presso l’Università di Napoli, a cui seguirà quello presso l’Università dell’Aquila (novembre 2022). Ancora da definirsi le date per gli incontri programmati presso l’IIS Geymonat Tradate di Varese, l’ITS Lombardia Meccatronica Sesto San Giovanni (Milano), l’Univesrità di Bologna e quella di Cagliari.

Inoltre, Anipla è attualmente in fase di interlocuzione per l’inserimento nel progetto del distaccamento di Vicenza dell’Università di Padova, dell’Università di Genova, l’Università di Siena, l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata e l’ITS Salesiani Breda Sesto San Giovanni (Milano).

Le modalità di partecipazione per le aziende

Per le aziende, le quote di partecipazione sono di 450 euro per un incontro e di 650 euro per due incontri (aziende socie), mentre per i non soci la quota è di 650 e 850 euro (rispettivamente per uno e due incontri), comprensive dell’iscrizione ad Anipla per l’anno solare 2022.

Ciascun incontro è aperto a un numero limitato di aziende. La precedenza sarà accordata alle società che più tempestivamente avranno comunicato la loro adesione.

Le aziende interessate possono contattare la Segreteria Anipla al numero di telefono (+39) 02 39 28 93 41 dal lunedì al venerdì (dalle 9.30 alle 15.30), oppure scrivere un’email all’indirizzo anipla@anipla.it.