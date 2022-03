ITS Academy Meccatronico Veneto amplia la sua offerta post diploma per la formazione tecnica specializzata

ITS Academy Meccatronico Veneto, Istituto Tecnico Superiore di istruzione professionalizzante post diploma nell’area della meccatronica, amplia l’offerta in tutto il Veneto per rispondere alla urgente richiesta di competenze specialistiche di alto profilo da parte dell’economia del territorio.

La nuova offerta dell’istituto – diventato punto di riferimento nella formazione e nell’accrescimento delle competenze tecniche nel tessuto industriale locale – tiene conto conto sia delle richieste delle aziende sia della forte domanda di accesso da parte di ragazzi e ragazze, che hanno capito l’importanza della formazione tecnica post diploma.

I corsi offerti dall’istituto salgono dunque a 14, attivi in tutte le provincie e nei tre indirizzi:

Tecnico Superiore per l’Automazione e i Sistemi Meccatronici, disponibile presso le sedi di Vicenza, Verona,

Padova, Mestre, Montebelluna (TV), Conegliano (TV), Belluno e Portogruaro (VE)

Padova, Mestre, Montebelluna (TV), Conegliano (TV), Belluno e Portogruaro (VE) Tecnico Superiore per l’Innovazione di Processi e Prodotti Meccanici, nelle sedi di Schio (VI), Padova e Treviso

Tecnico Superiore per l’Informatica nell’Industria 4.0, nelle sedi di Vicenza, Verona e Thiene (VI)

I corsi, rivolti a tutti gli studenti con diploma quinquennale (Istituti tecnici, professionali, licei) sono realizzati in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e con il co-finanziamento della Regione Veneto e del Fondo Sociale Europeo.

“Dopo il tutto esaurito dell’anno scorso, nel 2022 puntiamo a rendere l’offerta sempre più capillare nel territorio”, afferma Luigi Rossi Luciani, Presidente della Fondazione ITS Meccatronico.

“Vogliamo così permettere ad un numero sempre maggiore di studenti dopo il diploma di scegliere l’ITS in area meccatronica, automazione Industria 4.0. Lo chiedono le aziende e lo prevede il PNRR proprio per favorire la crescita del Paese”, aggiunge.

Saranno circa 350 i posti disponibili assegnati alle selezioni ad accesso prioritario di luglio. Gli studenti prossimi alla maturità che si riconoscono nella formazione teorico-pratica sanno di poter contare su una platea di oltre 250 aziende pronte ad accoglierli prima in tirocinio e poi in azienda.

Una formazione che garantisce un’occupazione al 98% degli studenti del nostro istituto nei sei mesi successivi al diploma (Fonte Indire). Un percorso che prevede 2000 ore di formazione, di cui 1200 tra aula e laboratorio, con docenti provenienti prevalentemente dalle imprese, e 800 ore in azienda secondo il modulo 3+2, 3 giorni in aula/laboratorio e 2 in azienda ogni settimana.

Una programmazione che consente l’ingresso graduale dello studente in azienda e il contatto diretto con il mondo del lavoro. Gli studenti sviluppano progetti reali e con il teamworking imparano ad affrontare le criticità, portare nuove idee e proporre soluzioni innovative a problematiche complesse. Competenze che si arricchiscono con certificazioni

linguistiche ed esperienze Erasmus+.

C’è tempo fino al 14 luglio per iscriversi. Per maggiori informazioni, consultare il bando disponibile presso il sito dell’ITS Academy Meccatronico Veneto.