Ambiente e Mezzogiorno, per le PMI nuove agevolazioni con la Nuova Sabatini Green e Sud

Sostenere le micro imprese e le PMI nell’acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature green e sostenere gli investimenti al Sud: sono queste le finalità delle misure “Nuova Sabatini Green” e della “Nuova Sabatini Sud”.

Le misure riconoscono un’agevolazione pari agli interessi del 3,575% degli investimenti in macchinari e attrezzature per un importo massimo di 4 milioni di euro (Nuova Sabatini Green) e del 5,5% per gli investimenti 4.0 delle imprese del Mezzogiorno fino a 60 milioni (Nuova Sabatini Sud).

Possono presentare domanda micro, piccole e medie imprese di tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, ad eccezione delle attività finanziarie o assicurative (Ateco K).

Le due nuove misure si affiancheranno alle precedenti per gli investimenti in tecnologie 4.0 e per gli investimenti ordinari già previsti dall’agevolazione Nuova Sabatini.

Nuova Sabatini Green

La Nuova Sabatini Green mira a sostenere gli investimenti delle PMI in beni strumentali a basso impatto ambientale, attraverso un finanziamento della durata massima di 5 anni a copertura del 100% dell’investimento, per una somma non inferiore a 20.000 euro e non superiore ai 4 milioni.

Sono ammissibili anche le spese di leasing relative a macchinari e attrezzature necessari a realizzare i programmi di investimento, a patto che l’impresa lo specifichi al momento di stipula del contratto finanziario.

Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i programmi devono prevedere investimenti che, considerati singolarmente ovvero nel loro insieme, presentano autonomia funzionale.

Non è ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano il suddetto requisito, fatti salvi gli investimenti che integrano, con nuovi moduli, l’impianto o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità nell’ ambito del ciclo produttivo dell’impresa.

Non sono, in ogni caso, ammissibili i programmi concernenti l’acquisto di beni che costituiscono mera sostituzione di beni esistenti.

Le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo in conto impianti, pari all’ammontare complessivo degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni.

Il tasso di interesse annuo varia con la natura dell’intervento: per gli investimenti in beni strumentali è pari al 2,75%, mentre per gli investimenti 4.0 e da ora anche quelli green è pari al 3,575%.

Le modalità per presentare le domande verranno rese note in un secondo momento dal Mise.

La Nuova Sabatini Sud

La Nuova Sabatini Sud è rivolta ad agevolare gli investimenti delle micro, piccole e medie imprese aventi sede legale o un’unità locale nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

All’interno della misura, possono essere finanziati programmi di investimento 4.0 nel limite complessivo di 60 milioni di euro, con un tasso di interesse annuo – sempre calcolato su un finanziamento di cinque anni – pari al 5,5%.

Le domande potranno essere presentate attraverso una piattaforma dedicata, che verrà resa disponibile dal Mise, con modalità che verranno rese note attraverso successivi decreti direttoriali.

La concessione del finanziamento, sia per la Nuova Sabatini Green che per la Nuova Sabatini Sud, può essere assistita dalla garanzia del Fondo di garanzia, nei limiti e alle condizioni di operatività del Fondo stesso.

Il documento