Ill 27 e 28 ottobre torna il forum di Asap su servitization e economia circolare

Una volta che la macchina lascia le sue officine, il costruttore non è più in grado di sapere con certezza lo stato e le attività che sta svolgendo presso il cliente; l'unico vettore di informazione è il cliente stesso che, in caso di malfunzionamenti, può chiamare la tradizionale assistenza e chiedere un intervento. Che però non sempre può essere tempestivo, efficiente ed efficace. I nuovi software in Cloud per il monitoraggio, l'analisi e la storicizzazione dei dati provenienti dal parco macchine possono risolvere le criticità nelle relazioni tra costruttore di macchine e cliente.