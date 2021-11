Un ciclo di incontri in Lombardia per presentare il terzo bando del competence center Made

Il DIH Lombardia, in collaborazione con le Antenne Territoriali, Made Competence Center e alcuni partner di Made, organizza sui territori una serie di incontri di presentazione del terzo bando del Made, che prevede contributi a fondo perduto fino a 100.000 euro su progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale.

CSMT di Brescia, Kilometro Rosso di Bergamo e Università di Pavia sono le sedi scelte per ospitare gli incontri, che sarà possibile seguire sia in presenza che in streaming.

Durante gli eventi saranno presenti i referenti delle Antenne Territoriali del DIH Lombardia ospitanti, gli esperti di Made e i partner di Made sul territorio.

Nel corso degli incontri saranno presentate le caratteristiche del bando e si terranno incontri one-to-one con le aziende interessate a presentare una proposta progettuale per il bando, la cui scadenza è prevista per il 13 dicembre. Il primo incontro si è tenuto il 18 novembre presso il CSMT a Brescia, in collaborazione con l’Antenna Territoriale di Brescia.

I prossimi incontri sono

venerdì 19 novembre , ore 14:30, presso Kilometro Rosso (via Via Stezzano, 87, 24126 Bergamo BG), in collaborazione con l’Antenna Territoriale di Bergamo;

, ore 14:30, presso Kilometro Rosso (via Via Stezzano, 87, 24126 Bergamo BG), in collaborazione con l’Antenna Territoriale di Bergamo; venerdì 26 novembre presso l’Università di Pavia (data e location in fase di definizione);

“Il bando Made del Competence Center è un’opportunità per le aziende per finanziare progetti che migliorino il livello di digitalizzazione. Durante gli incontri, tramite le Antenne Territoriali del DIH Lombardia e grazie al supporto degli esperti del Competence Center Made, le aziende avranno la possibilità di approfondire quali progetti possono essere finanziati e quali sono i criteri di valutazione delle proposte”, dichiara Gianluigi Viscardi, il Presidente del DIH Lombardia.

Qui di seguito vi proponiamo la visione di un video in cui Filippo Boschi del MADE presenta il bando e risponde alle domande del direttore di Innovation Post Franco Canna.