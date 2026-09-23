Nel luglio 2026, durante una batteria di prove di sicurezza informatica, alcuni modelli di OpenAI hanno aggirato i controlli che dovevano isolarli da internet e hanno eseguito codice sull’infrastruttura di produzione di Hugging Face, la principale piattaforma di distribuzione di modelli e dataset.
AI E SICUREZZA
AI e sicurezza: perché gli agenti che sfuggono al controllo rappresentano un problema serio anche per l’industria
Un collettivo di agenti AI è uscito da un ambiente di test e ha compromesso l’infrastruttura di produzione di una grande piattaforma AI. Non è la rivolta delle macchine del cinema: è un problema di sicurezza dei sistemi, e riguarda da vicino chi porta l’intelligenza artificiale in fabbrica e nei processi.
Dir. Tec. B.U. Transizione 4.0/5.0 Polo Tecnologico Alto Adriatico | Lead Teacher presso il Sole 24 Ore
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ROBOTICA
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