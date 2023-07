Una giornata per conoscere IO-Link

Il 5 ottobre, presso il Cosmo Hotel di Cinisello Balsamo, si terrà l’IO-Link Day, un evento organizzato dal Consorzio PI Italia dedicato allo standard di comunicazione industriale IO-Link.

L’evento inizierà alle 10 con un’introduzione del Presidente del Consorzio PI Italia, Giorgio Santandrea, seguita da una serie di interventi di professionisti che condivideranno dati e best practices a favore della comunità internazionale di IO-Link.

Nello specifico, ci saranno interventi su temi come i fondamentali della tecnologia e i suoi vantaggi, la sicurezza, le tecnologie e le applicazioni wireless, le architetture IT-OT e le nuove opportunità per la manutenzione predittiva.

Inoltre ci sarà un’area espositiva in cui le aziende partecipanti presenteranno le loro soluzioni, che saranno condivise ufficialmente con brevi presentazioni a partire dalle 16 nella sala del convegno, per offrire a tutti gli ospiti dell’evento un’esperienza completa su IO-Link. Al momento, le aziende confermate sono Balluff, CoreTigo LDT, Gefran, Hilscher Italia, ifm electronic, Murrelektronik, Sick, Siemens, Turck Banner, Wago Elettronica e Wenglor sensoric italiana.

Che cos’è e a che cosa serve IO-Link

IO-Link è una tecnologia standardizzata di comunicazione (IEC 61131-9) che serve a collegare sensori e attuatori a un sistema di automazione. Questa tecnologia, pur essendo relativamente recente, sta rivoluzionando il modo in cui le informazioni vengono trasmesse e ricevute all’interno dei sistemi di produzione.

IO-Link non è un bus di campo, ma un sistema di comunicazione punto-punto. Questo significa che può collegare un singolo sensore o attuatore a un controller, permettendo una comunicazione bidirezionale. Questo approccio punto-punto offre un livello di flessibilità senza precedenti nella configurazione e nel controllo dei dispositivi.

Una delle caratteristiche più importanti dell’IO-Link è la sua capacità di trasmettere sia segnali standard, come quelli utilizzati per il controllo degli attuatori, sia dati di servizio, come informazioni sullo stato del dispositivo o parametri di configurazione. Questa doppia capacità rende l’IO-Link estremamente versatile e adatto a una vasta gamma di applicazioni industriali.

Al momento, IO-Link conta 35 milioni di nodi di collegamento in tutto il mondo, con una crescita percentuale di circa il 33% rispetto al 2022. È uno degli standard principali per supportare la transizione 4.0 della fabbrica, motivo per cui il Consorzio PI Italia ha deciso di dedicare una giornata a questo standard e alle sue potenzialità di sviluppo.

L’agenda della giornata

AGENDA

9:45 Saluti e introduzione

a cura di Giorgio Santandrea, Presidente Consorzio PI Italia

10:00 Fundamentals: tecnologia e vantaggi

Paolo Rocca, Electronic Department Manager – Duplomatic MS (Centro di competenza IO-Link)

10.30 La sicurezza con IO-Link

Relatore da definire

11:00 Tecnologie e applicazioni wireless

Matteo Orlandelli, Country Director Italy – CoreTigo

12:00 Architetture IT-OT

Maurizio Bardella, Technical Director – Murrelektronik

Marco Svara, Chief Technology Officer – Gefran

13:00 Lunch e networking

14:30 Nuove opportunità per la manutenzione predittiva

Peter Bellini, Electronic Firmware engineer – Camozzi Automation

Pasquale Cara, Product Manager Sensori e Strumentazione Industriale – SICK