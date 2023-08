BDT & MSD Partners entra nel capitale di IMA: acquisito il 45% del gruppo bolognese

La società statunitense di consulenza e investimento BDT & MSD Partners ha acquisito il 45% di IMA dalla società di private equity BC Partners.

La notizia dell’acquisizione marca la conclusione di un’operazione che, come riporta il Financial Times, ha portato la società bolognese – specializzata nella produzione di macchine automatiche per l’industria farmaceutica, cosmetica e alimentare – ad essere valutata circa 6,5 miliardi di euro.

Si tratta quindi di una cifra più che raddoppiata rispetto al valore di 3 miliardi che era stato riconosciuto all’azienda nel 2020, quando BC Partners aveva affiancato la famiglia Vacchi nella fase di delisting dell’azienda bolognese da Piazza Affari.

Per il gruppo bolognese, invece, l’acquisizione segna l’apertura di una nuova di fase di crescita, con lo scopo di assumere una posizione di leadership in un momento di grande transizione per l’industria, come ha precisato lo stesso Alberto Vacchi, presidente e amministratore delegato di Ima, in una dichiarazione all’agenzia Ansa.



“Questo investimento di BDT & MSD Partners consentirà a IMA di avviare una nuova fase di crescita e di avere un ruolo di leadership nella transizione verso la sostenibilità dei materiali per il packaging. I nostri clienti sono orientati a ridurre al minimo il loro impatto ambientale e noi ci impegniamo a fornire una nuova generazione di soluzioni per il packaging affidabili e innovative”, ha commentato.

Confermando l’ingresso della banca d’affari Usa nel capitale della società, Vacchi ha sottolineato come la visione a lungo termine di BDT & MSD Partners e la sua profonda esperienza nel sostegno alle imprese familiari la rendano il partner più adeguato a sostenere questa nuova fase del gruppo e a rispondere alle esigenze dei suoi clienti.

Per la società statunitense, invece, la scelta è stata motivata dalla storia di successo di Ima, che la rende ben posizionata rispetto le significative opportunità che si prospettano nel settore.

“Questo investimento è emblematico della nostra strategia di punta di fornire capitali a lungo termine allineati ai soci e fondatori di attività familiari per aiutarli a raggiungere i loro obiettivi”, ha commentato Byron Trott, presidente e co-ceo di BDT & MSD Partners.