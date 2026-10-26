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TECNOLOGIA E OCCUPAZIONE

Chi ha interesse ad addestrare l’AI che lo rimpiazzerà? Gli squilibri salariali e occupazionali creati dall’AI sostitutiva (e come evitarli)

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Spesso l’AI deve imparare proprio da quei lavoratori che andrà a sostituire. Ma quali incentivi ha una persona a trasferire le proprie competenze a un sistema destinato a prendere il suo posto? Uno studio di due economisti canadesi mette in evidenza alcune possibili distorsioni che si possono creare e quali insegnamenti possono trarne le imprese.

Pubblicato il 26 ott 2026
AI Replacing Human Workers, robot hand throwing businessmen in trash bin
AI Replacing Human Workers, robot hand throwing businessmen in trash bin
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L’intelligenza artificiale promette di automatizzare un numero crescente di attività, ma c’è un problema che rischia di rallentarne la diffusione e che ha poco a che fare con le prestazioni degli algoritmi: per imparare a svolgere un lavoro, spesso l’AI ha bisogno della collaborazione di quelle stesse persone che, una volta completato l’addestramento, potrebbe sostituire.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Franco Canna
Fondatore e direttore responsabile di Innovation Post. Grande appassionato di tecnologia, laureato in Economia, collabora dal 2001 con diverse testate B2B nel settore industriale scrivendo di automazione, elettronica, strumentazione, meccanica, ma anche economia e food & beverage, oltre che con organizzatori di eventi, fiere e aziende.
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