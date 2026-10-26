L’intelligenza artificiale promette di automatizzare un numero crescente di attività, ma c’è un problema che rischia di rallentarne la diffusione e che ha poco a che fare con le prestazioni degli algoritmi: per imparare a svolgere un lavoro, spesso l’AI ha bisogno della collaborazione di quelle stesse persone che, una volta completato l’addestramento, potrebbe sostituire.
TECNOLOGIA E OCCUPAZIONE
Chi ha interesse ad addestrare l’AI che lo rimpiazzerà? Gli squilibri salariali e occupazionali creati dall’AI sostitutiva (e come evitarli)
Spesso l’AI deve imparare proprio da quei lavoratori che andrà a sostituire. Ma quali incentivi ha una persona a trasferire le proprie competenze a un sistema destinato a prendere il suo posto? Uno studio di due economisti canadesi mette in evidenza alcune possibili distorsioni che si possono creare e quali insegnamenti possono trarne le imprese.
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ROBOTICA
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