Chi ha interesse ad addestrare l’AI che lo rimpiazzerà? Gli squilibri salariali e occupazionali creati dall’AI sostitutiva (e come evitarli)

L’intelligenza artificiale promette di automatizzare un numero crescente di attività, ma c’è un problema che rischia di rallentarne la diffusione e che ha poco a che fare con le prestazioni degli algoritmi: per imparare a svolgere un lavoro, spesso l’AI ha bisogno della collaborazione di quelle stesse persone che, una volta completato l’addestramento, potrebbe sostituire.