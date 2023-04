L’economia sulla strada della deglobalizzazione (anche se i numeri ancora non lo certificano)

La crescita non può non andare braccetto con la sostenibilità e il benessere. La tecnologia deve aiutare e supportare l'uomo, non sostituirne l'attività. L'Intelligenza Artificiale esiste per risolvere i problemi, non per crearne di nuovi. E la transizione ecologica non implica rinunciare alla competitività e alla produttività: il contributo di Fanuc...