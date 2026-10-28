Le imprese manifatturiere italiane che guardano alle opportunità offerte dall’aerospazio e dalla difesa possiedono spesso già gli strumenti tecnologici necessari: progettazione e simulazione digitale, sistemi gestionali e tecnologie per la raccolta dei dati di produzione. Quello che manca, piuttosto, è la capacità di trasformare queste competenze in un’opportunità concreta di ingresso nella filiera: conoscere i requisiti richiesti, dimostrare di saperli rispettare e, soprattutto, riuscire a entrare in contatto con i grandi committenti.
L'ANALISI DEL MADE
Aerospazio e difesa, non è la tecnologia a frenare le imprese: il nodo è l’accesso alla filiera
Una ricerca del MADE sulle opportunità offerte dal settore Aerospace & Defence alle imprese manifatturiere. Per chi vuole entrarci i principali ostacoli riguardano le relazioni con i grandi committenti, i requisiti e le certificazioni. Per chi è già nella filiera, invece, la sfida è aumentare la produzione senza perdere efficienza.
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ROBOTICA
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