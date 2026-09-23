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IL RITORNO DELL'ATOMO

L’Italia tornerà al Nucleare, Pichetto: “Prime centrali nel 2034”

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Il Senato ha dato il via libera definitivo alla legge che segna il ritorno del nucleare in Italia, dopo i referendum del 1987 e del 2011. Il Governo ha ora un anno per scrivere le regole attuative sui piccoli reattori modulari. Confindustria stima un impatto economico di oltre 50 miliardi di euro l’anno e 117 mila nuovi posti di lavoro.

Pubblicato il 23 set 2026
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Il Senato ha approvato in via definitiva la legge che segna il ritorno del nucleare in Italia: con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astenuti, si chiude una parentesi aperta dai referendum del 1987 e del 2011.

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Franco Canna
Fondatore e direttore responsabile di Innovation Post. Grande appassionato di tecnologia, laureato in Economia, collabora dal 2001 con diverse testate B2B nel settore industriale scrivendo di automazione, elettronica, strumentazione, meccanica, ma anche economia e food & beverage, oltre che con organizzatori di eventi, fiere e aziende.
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