Il Senato ha approvato in via definitiva la legge che segna il ritorno del nucleare in Italia: con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astenuti, si chiude una parentesi aperta dai referendum del 1987 e del 2011.
IL RITORNO DELL'ATOMO
L’Italia tornerà al Nucleare, Pichetto: “Prime centrali nel 2034”
Il Senato ha dato il via libera definitivo alla legge che segna il ritorno del nucleare in Italia, dopo i referendum del 1987 e del 2011. Il Governo ha ora un anno per scrivere le regole attuative sui piccoli reattori modulari. Confindustria stima un impatto economico di oltre 50 miliardi di euro l’anno e 117 mila nuovi posti di lavoro.
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