L’Italia tornerà al Nucleare, Pichetto: “Prime centrali nel 2034”

IL RITORNO DELL'ATOMO

Il Senato ha dato il via libera definitivo alla legge che segna il ritorno del nucleare in Italia, dopo i referendum del 1987 e del 2011. Il Governo ha ora un anno per scrivere le regole attuative sui piccoli reattori modulari. Confindustria stima un impatto economico di oltre 50 miliardi di euro l’anno e 117 mila nuovi posti di lavoro.