Robotica e AI fisica, Qualcomm rileva PickNik per accelerare lo sviluppo open-source

Qualcomm Technologies annuncia l’accordo per l’acquisizione di PickNik Inc., società di software robotici riconosciuta a livello industriale e gestore di MoveIt, uno dei framework open-source per la manipolazione robotica più utilizzati al mondo.

L’acquisizione ha l’obiettivo di rafforzare ulteriormente l’impegno di Qualcomm Technologies nel promuovere un ecosistema robotico open-source, fornendo agli sviluppatori gli strumenti, il software e i framework necessari per passare più efficacemente dalla ricerca e sperimentazione alla prototipazione, all’implementazione e alla produzione su larga scala.

Oltre a rimanere open-source, MoveIt offrirà un’integrazione semplificata con le piattaforme robotiche Dragonwing, fornendo agli sviluppatori un percorso più fluido dai modelli AI come VLA e VLM alla pianificazione, la manipolazione e il controllo in tempo reale.

Promuovere lo sviluppo della robotica open-source

MoveIt – costruito sul Robot Operating System (ROS) – è stato utilizzato ampiamente da sviluppatori, studenti, ricercatori e organizzazioni commerciali in tutto il mondo per creare applicazioni robotiche sofisticate in quasi ogni settore, tra cui l’automazione industriale, la robotica di servizio, la manipolazione mobile e i nascenti sistemi di AI fisica.

Qualcomm e PickNik riconoscono che il valore di MoveIt deriva dalla sua apertura, dal suo utilizzo diffuso e dalla sua comunità di sviluppatori molto attiva. È per questo che Qualcomm intende mantenere MoveIt open-source secondo la licenza esistente, con roadmap guidate dalla community e risorse aperte.

Qualcomm intende inoltre continuare a supportare MoveIt su fornitori hardware di terze parti. Il design hardware-agnostico del software è un fattore chiave per l’innovazione, e dà agli sviluppatori la libertà di scegliere il robot, le piattaforme di calcolo e i componenti sensoriali più adatti alle loro esigenze.

Qualcomm e PickNik sono entrambe membri fondatori della Open Source Robotics Alliance (OSRA) e Qualcomm intende continuare a guidare progetti importanti, tra cui Space ROS, una versione rafforzata di ROS ottimizzata per applicazioni critiche come l’esplorazione spaziale.

Accelerare lo sviluppo della robotica su Dragonwing e Arduino

Come parte dell’acquisizione, MoveIt, MoveIt Pro – la piattaforma commerciale di PickNik progettata per supportare sistemi robotici avanzati – e le future tecnologie PickNik, sono destinate a integrarsi più strettamente con le piattaforme robotiche Dragonwing.

L’integrazione consentirà agli sviluppatori di sfruttare più facilmente le capacità AI avanzate, il calcolo eterogeneo, la connettività e la robotica in tempo reale di Dragonwing, contribuendo a semplificare lo sviluppo della robotica, abbreviare i tempi di implementazione e accelerare l’innovazione in un’ampia gamma di applicazioni.

Gli sviluppatori che lavorano su Dragonwing potranno contare su un supporto di prima classe ottimizzato per le capacità di pianificazione del movimento, manipolazione, percezione e cinematica di MoveIt, che contribuirà a passare più velocemente dal prototipo alla produzione e manterrà al contempo la flessibilità necessaria per sviluppare in architetture robotiche e ambienti di implementazione differenti.

A partire dalle schede Arduino VENTUNO Q, l’integrazione di MoveIt con Arduino – azienda che Qualcomm ha acquisito nel 2025 –, mira a rendere la robotica avanzata, l’edge AI e il calcolo eterogeneo più accessibili che mai.

L’integrazione cerca di estendere le potenti capacità di pianificazione del movimento e autonomia per raggiungere milioni di sviluppatori, contribuendo ad abbreviare il percorso dal prototipo al robot pronto per la produzione.

“La robotica è una delle frontiere più entusiasmanti dell’AI fisica, e il software è il tessuto connettivo che trasforma un ottimo hardware in ottimi robot,” commenta Nakul Duggal, EVP e Group GM, Automotive, Industrial and Embedded IoT, e Robotics, Qualcomm.

“PickNik si è guadagnata un’enorme fiducia all’interno della comunità robotica globale grazie alla sua gestione di MoveIt e al suo impegno per l’innovazione open-source. Insieme, intendiamo rendere più semplice per gli sviluppatori costruire applicazioni robotiche avanzate sulle piattaforme Dragonwing, continuando al contempo a supportare l’apertura e la collaborazione che hanno reso MoveIt un successo”, aggiunge.

Per PickNik, l’acquisizione è un’occasione per consolidare la propria missione di fornire alle industrie una piattaforma potente e aperta che acceleri l’innovazione e lo sviluppo della robotica avanzata, ben oltre le fabbriche tradizionali.

“Unirsi a Qualcomm ci permetterà di accelerare questa missione, espandere gli investimenti in MoveIt come piattaforma AI leader per l’addestramento nella robotica e offrire ancora più valore agli sviluppatori, preservando al contempo l’apertura, la collaborazione della community e il supporto multipiattaforma che sono sempre stati centrali nel nostro approccio”, conclude Dave Coleman, Fondatore e Chief Product Officer, PickNik Inc.