innoVaction, il programma di Vodafone per sostenere startup e PMI in progetti di innovazione su connettività e tecnologie deep tech

Supportare startup, scaleup e PMI innovative nello sviluppo di progetti e soluzioni grazie alla connettività e alle nuove tecnologie: è questo l’obiettivo di “innoVaction”, il nuovo programma di Vodafone.

Il programma, che mette a disposizione finanziamenti e servizi di consulenza, vede la partecipazione di cinque partner industriali – Ariston Group, AstraZeneca, Atac, Iveco Group e Pirelli – che parteciperanno alle fasi di selezione, sviluppo e validazione delle soluzioni progettate dalle aziende.

InnoVaction, a chi si rivolge e quali progetti si possono presentare

Al programma possono partecipare imprese e startup presentando, già dalla giornata del 12 ottobre, progetti inerenti tre aree: Healthcare & Wellbeing; Sustainable & Connected Mobility; Manufacturing & Logistics.

L’obiettivo del programma di Vodafone è stimolare la nascita di progetti che sappiano integrare le tecnologie cosiddette deeptech (intelligenza artificiale, deep learning, robotica, blockchain, advanced manufacturing, quantum computing, etc.) con le infrastrutture e piattaforme avanzate di sperimentazione e di connettività che Vodafone mette a disposizione, come il 5G, le Mobile Private Network, l’Edge Cloud, l’Internet of Things e STEP – Safer Transport for Europe Platform, l’innovativa piattaforma pan-europea di mobilità cooperativa di Vodafone progettata per migliorare la sicurezza stradale e in grado di abilitare un ecosistema interconnesso grazie alla condivisione dei dati.

Le imprese possono presentare anche più di un progetto, creando per ciascuna proposta un account al sito dedicato. Le domande possono essere presentate fino le ore 23:59 del 15 gennaio 2024.

Ad ogni progetto è necessario allegare:

una presentazione chiara, sintetica ed efficace del progetto e dell’opportunità di business (in formato PDF, massimo 10 Mega)

l’URL di un video pitch di 4-7 minuti caricato su piattaforme ad accesso gratuito (come YouTube e Vimeo) in cui il team si presenta e descrive il progetto

un eventuale documento tecnico che contenga maggiori informazioni sull’architettura e sulle funzionalità della soluzione (in formato PDF e massimo 10 Mega)

link ai profili Linkedin dei componenti del team

Cosa offrirà il programma di Vodafone alle aziende selezionate

In termini di risorse, il programma finanzierà la realizzazione del prototipo con un investimento equity free fino a 25.000 euro per progetto per i progetti selezionati nella categoria “In-Kind”.

Per i progetti selezionati nell’ambito della categoria “Seed-Capital” potranno ricevere un finanziamento convertibile in equity fino a 300.000 euro ulteriore in base al piano di sviluppo presentato e approvato.

Per lo sviluppo dei progetti selezionati, innoVaction offre inoltre finanziamenti, consulenza, accesso ad ambienti di test presso l’Open Lab di Vodafone Italia a Milano e il supporto dei partner di Vodafone.

Durante tutto il loro percorso le imprese saranno affiancate da Ariston Group, AstraZeneca, Atac, Iveco Group e Pirelli che metteranno a disposizione le loro competenze, ciascuna per il suo settore di riferimento, e che parteciperanno alla validazione dell’impatto di business delle soluzioni.

Il programma di innovazione è inoltre realizzato in collaborazione con PoliHub, l’Innovation Park & Startup Accelerator del Politecnico di Milano gestito dalla Fondazione dell’Ateneo, la cui mission è quella di accompagnare la nascita e la crescita di startup deep tech verso un modello di progresso sostenibile. PoliHub, con il supporto del proprio network di esperti, validerà il business model e la value proposition di startup e imprese del programma.

L’open day il prossimo 14 novembre

InnoVaction raccoglie l’eredità di “Action for 5G”, il bando di Vodafone che dal 2017 ha messo a disposizione delle imprese finanziamenti, risorse tecniche e supporto per lo sviluppo di progetti in grado di sfruttare al meglio il potenziale della tecnologia 5G.

In sei edizioni, Action for 5G ha ricevuto ed esaminato circa 2.400 candidature e ha finanziato 22 progetti nei più diversi ambiti di applicazione, dalla logistica alla sanità, dalla formazione all’intrattenimento.

Le imprese interessate al programma possono partecipare all’open day che si terrà al Vodafone Theatre a Milano il 14 novembre 2023. I partecipanti avranno la possibilità di scoprire le novità di innoVaction e incontrare il team Vodafone, i clienti partner del programma e Polihub.

Per chi non può partecipare fisicamente, è possibile seguire l’evento in live streaming. Per chi lo desidera, ci sarà la possibilità di prenotare un incontro individuale online per confrontarsi direttamente con gli esperti Vodafone sul progetto che si intende presentare e raccogliere spunti utili per finalizzare la candidatura.

Per maggiori informazioni e registrars all’evento consultare il sito dedicato a questo link.