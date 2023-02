L’edizione 2023 di A&T – Automation & Testing punta su automotive, aerospace e meccatronica

L’automotive, l’aerospace e la meccatronica sono filiere produttive cruciali per l’economia del Piemonte, ma anche per l’economia nazionale e per quella europea. Proprio su queste filiere è stata centrata la 17a edizione della Fiera Internazionale A&T – Automation & Testing, in programma dal 22 al 24 febbraio 2023 all’Oval Lingotto di Torino.

Un’opportunità per le imprese e gli imprenditori che potranno fruire di programma espositivo e convegnistico centrato sull’applicazione delle tecnologie innovative, modulate rispetto alle esigenze e alle dimensioni di ciascuna azienda, e sulla scelta delle migliori opportunità di aggiornamento e formazione, funzionali ad accrescere le competenze specialistiche secondo modelli tecnico-umanistici. Approccio, questo, fondamentale per affrontare concretamente e con visione le nuove sfide industriali a livello globale, tanto per le grandi, quanto per le piccole e micro imprese.

La Fiera A&T rappresenta per il Piemonte la grande occasione per sottolineare la compattezza sistemica tra tutti gli stakeholder territoriali – Istituzioni, Associazioni datoriali, Università, Distretti e Centri di Competenza – al fine di rimarcare una leadership nazionale dal punto di vista industriale.

Saranno presenti oltre 400 espositori, provenienti da tutta Italia e saranno più di 80 gli appuntamenti di cui, nei tre giorni di manifestazione, i visitatori potranno fruire partecipando a grandi eventi, convegni e sessioni specialistiche.

Il programma della fiera

Tra gli eventi principali che scandiranno il programma di A&T 2023 si segnala mercoledì 22 febbraio, in occasione del convegno di apertura, la presentazione dei dati di ricerca dell’Osservatorio Innovazione Digitale nelle PMI del Politecnico di Milano con un aggiornamento sul processo di digitalizzazione delle PMI Italiane, seguito da un confronto nazionale dal titolo “PMI italiane, tra innovazione, digitalizzazione e interconnessione territoriale. Cosa fare per crescere?” cui parteciperà tra gli altri il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega al Digitale senatore Alessio Butti.

Nella stessa giornata, al pomeriggio altri tre importanti appuntamenti: il primo focalizzato sull’Additive Manufacturing, 3D Tech Forum, che consentirà ai partecipanti di comprendere quali siano gli investimenti più convenienti nell’ambito della stampa 3D evoluta, tecnologia oggi fortemente competitiva in termini di efficientamento produttivo ed ecologico; il secondo sulla saldatura robotizzata, con la partecipazione di rappresentanti di primarie aziende delle filiere automotive e aerospace, esperti di robotica e professionisti del mondo della ricerca.

Il secondo giorno di fiera, giovedì 23 febbraio prenderà avvio con il XXXVII Convegno dei centri di taratura accreditati promosso da Accredia Ente di Accreditamento Italiano (e altri tre eventi sono previsti durante la Fiera), proseguendo con l’incontro promosso dagli otto Competence Center Nazionali dal titolo “Best practice di successo e prospettive future: servizi e attività dei centri di competenza nazionali per l’evoluzione delle PMI Italiane e dei rispettivi modelli di business”, e l’appuntamento sulle ultime innovazioni tecnologiche legate all’industria biomedicale italiana.

Seguiranno il grande evento patrocinato dal Cluster Tecnologico Nazionale Aerospace dal titolo “Nuove sfide e risposte tecnologiche della filiera aerospaziale italiana”, che vedrà la partecipazione dei rappresentanti dei più importanti Distretti Aerospaziali italiani, e l’evento sulla logistica integrata con il coinvolgimento delle maggiori aziende italiane del settore dal titolo “Automazione e digitalizzazione – la logistica alla sfida con le tecnologie”. Ci sarà poi l’appuntamento con il mondo della Logistica 4.0 a cura di Politecnico di Torino e Osservatorio Contract Logistics del Politecnico di Milano. Anfia Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica riunirà invece i player dell’automotive a discutere sul tema La Simulazione avanzata come motore dell’Innovazione.

L’ultimo giorno, venerdì 24 febbraio, si apre con l’evento di Siri – Associazione Italiana di Robotica e Automazione dal titolo “Robotica: soluzioni alle nuove sfide” all’interno del quale, in apertura, ci sarà il keynote speech di Gianluigi Viscardi, Presidente del Consorzio Intellimech, che traccerà il nuovo perimetro della meccatronica in Italia, e quindi il rapporto uomo-tecnologia, riportando quanto raccolto in occasione degli Stati Generali della Meccatronica, evento di avvicinamento ad A&T, svoltosi a al Kilometro Rosso di Bergamo a fine gennaio. Sempre il 24 ci sarà il Premio Innovazione 4.0, giunto alla sua settima edizione, promosso dal Comitato Scientifico Industriale di A&T, con l’obiettivo di premiare le migliori innovazioni tecnologiche create all’interno delle aziende, i migliori progetti di ricerca delle Università e le migliori startup innovative.

L’evento di chiusura della 17a edizione della Fiera ha come oggetto gli European Digital Innovation Hub con la presentazione del progetto Expand che vede coinvolte la Regione Piemonte e la Regione Valle d’Aosta. Sarà il primo momento pubblico di presentazione del progetto premiato dall’Unione Europea e finalizzato a supportare le PMI e le micro imprese sui processi di trasferimento tecnologico nell’ambito dell’Artificial Intelligence e della Cybersecurity.

Il nuovo Startup Village

Nel cuore dell’area espositiva di A&T 2023, accedendo allo Startup Village si avrà la possibilità di incontrare oltre 25 startup innovative, provenienti da tutta Italia. Un importante plus per i visitatori industriali che potranno così scoprire progetti d’innovazione e valutare opportunità di business e partnership. Il progetto è frutto di una collaborazione tra A&T, InnovUp, gli incubatori C.Next e I3P e gli acceleratori Intesa Sanpaolo Innovation Center, Takeoff Accelerator e Moto Valley Accelerator, con il supporto dell’Unione Industriali di Torino.

Saranno presentati progetti d’innovazione legati alle filiere aerospace, meccatronica, automotive, biomedicale, agrifood, packaging. Nello Startup Village le aree espositive, l’area conferenze e lo spazio networking faciliteranno l’incontro tra ricerca, aziende e investitori, in un ambiente in cui le dimostrazioni pratiche e il confronto tra i protagonisti potranno essere preventivamente pianificati grazie al catalogo online presente sul sito della manifestazione.

I nove finalisti del Premio Innovazione 4.0

Dopo un’attenta selezione di oltre 120 progetti presentati, tra le 40 candidature accettate il Comitato Scientifico Industriale di A&T ha scelto i 9 progetti che parteciperanno alla fase finale del Premio Innovazione 4.0: la cerimonia, in programma venerdì 24 febbraio alle ore 10, premierà la testimonianza più innovativa tra quelle presentate da aziende, università e centri di ricerca, startup.

Il vincitore sarà premiato con un oggetto iconico che riporta le principali tecnologie presenti in fiera ed è stato realizzato da Beckhoff Automation e stampato da Lesta e avrà a disposizione un voucher pari a un valore monetario di 5 mila euro da utilizzare per una delle prossime edizioni di A&T. A seguire il vincitore avrà l’occasione di sviluppare un confronto con imprenditori dei settori additive manufacturing, automazione, logistica, affidabilità attraverso le testimonianze di Beamit, Beckhoff Automation, Toyota Material Handling, Keysight Technologies Italy nel corso della tavola rotonda nella quale si esploreranno le tendenze dell’innovazione industriale e le aspettative che i diversi settori esprimono nei confronti della ricerca.