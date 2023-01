SPS on tour, il 31 gennaio a Brescia primo appuntamento sulla fabbrica intelligente

Dopo Anversa, Cracovia, Dortmund e Rotterdam, nel 2023 arriverà anche in Italia Solids, la fiera dedicata alle tecnologie per granuli, polveri e solidi sfusi organizzata da Easyfairs. L’appuntamento per la prima edizione italiana è per il 14 e 15 giugno presso gli spazi espositivi di Fiere di Parma: una due giorni che chiama a raccolta i più importanti e noti produttori provenienti da tutta Europa che porteranno in mostra soluzioni per la movimentazione, la lavorazione, lo stoccaggio, l’analisi e il trasporto di materiali granulari fini e grossolani....