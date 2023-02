Un webinar per conoscere la proposta tecnologica di GE Digital che promette di rendere efficiente e sostenibile il settore delle acque

Gli acquedotti (compresi depuratori, invalsi, sistemi di smaltimento, etc…) sono infrastrutture critiche e come tali necessitano di seguire best practice e nuove normative (come ad esempio la NIS2) durante il loro percorso di trasformazione digitale.

Questo percorso inoltre non può prescindere dai concetti di efficientamento, sostenibilità ed economia circolare: in pratica per stare al passo coi tempi (ed anticipare il futuro) utility e multiutility dovranno scegliere di adottare soluzioni tecnologiche che aumentino la visibilità sull’impianto, la capacità di analisi ed in generali le prestazioni di macchinari e personale.

Cloud e dispositivi mobili hanno dato una spinta innovativa nelle applicazioni in ambito Water & Wastewater, portando i dati nella nuvola e mettendo l’operatore “al centro” dandogli la giusta informazione nel momento e nel luogo giusto: ora (nell’ottica del miglioramento continuo e dell’economia circolare) l’analisi dei dati assume dunque una valenza fondamentale, grazie agli advanced analytics (e ad altre tecnologie come il machine learning e l’intelligenza artificiale).

Il processo di aggiornamento di impianti e parco tecnologico non può prescindere dall’implementazione di un’adeguata strategia di difesa, il cui obiettivo ultimo è quello di portare ad un aumento dell’uptime (con conseguente riduzione delle perdite legate all’interruzione del servizio ed alla ripartenza). Non solo, l’analisi e la messa a norma (secondo nis2 e le altre normative e best practice per le infrastrutture critiche) delle applicazioni è un’occasione importante per apportare le migliorie necessarie in ambito networking e trasmissione dei dati, gestione degli allarmi e usabilità degli applicativi (ux).

Ge Digital e Servitecno (con l’ausilio di una tecnologia interattiva) vi mostreranno una panoramica di soluzioni e tecnologie in ambito water e wastewater: tramite l’esposizione di case history ed interventi di esperti in materia.

A questo link è possibile registrarsi al webinar dell’1 marzo che si terrà dalle 10:15 alle 12.

Agenda