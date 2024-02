evento AI generativa Competence Center Made 4.0 e Avvale

In un’era caratterizzata da un’avanzata digitalizzazione, la capacità di sfruttare al meglio le tecnologie emergenti diventa un fattore cruciale per il successo nel panorama aziendale moderno. Tra queste, l’intelligenza artificiale generativa e, in particolare, gli assistenti virtuali basati su ChatGPT, si stanno rivelando strumenti inestimabili, capaci di trasformare il modo in cui le aziende gestiscono informazioni, manuali e generano contenuti.

Anche per le aziende manifatturiere questi strumenti hanno il potenziale di rivoluzionare la gestione della conoscenza e della documentazione aziendale. Ma come adottare soluzioni in grado di gestire questo patrimonio di conoscenza e renderla accessibile a tutti gli operatori?

Di questi temi si occuperà l’evento organizzato dal Competence Center Made 4.0 e Avvale, uno dei 47 partner del CC, intitolato “Demo experience – ai generativa nel manifatturiero: valorizzare il patrimonio dati aziendale”. L’appuntamento è per mercoledì 21 febbraio alle ore 10:00 presso la sede del Competence Center milanese. È possibile iscriversi cliccando qui.

Questo incontro si propone di esplorare le potenzialità degli assistenti virtuali basati su ChatGPT, offrendo una panoramica su come implementarli efficacemente all’interno delle strutture aziendali.

L’evento sarà l’occasione per discutere degli approcci pratici per avviare questi tipi di progetto, includendo le tempistiche tipiche, i requisiti essenziali come la disponibilità di dati, le infrastrutture tecnologiche e le competenze specifiche richieste.

Ci sarà spazio anche per le opportunità din finanziamento per le aziende, con un focus sugli incentivi dei piani Transizione 4.0 e Transizione 5.0.

L’agenda dell’evento

L’evento, moderato dal direttore di Innovation Post Franco Canna, si aprirà alle 10:30 con l’intervento di Davide Polotto, Business Development del Competence Center Made 4.0, che presenterà le attività del Competence Center le opportunità di finanziamento disponibili che Made 4.0 mette a disposizione per supportare la trasformazione digitale delle imprese.

Seguirà l’intervento di Mario De Stefano, Associate Partner e Data Platforms & AI Director di Avvale, che discuterà dell’importanza della modernizzazione dei dati come pilastro per gli insights e la strategia aziendale.

Si parlerà poi, attraverso casi concreti e interventi focalizzati su soluzioni già disponibili per le aziende, di come le imprese che possono esplorare tutto il potenziale degli strumenti di AI generativa. Vantaggi che saranno illustrati attraverso gli interventi di:

Luigi Rizzo , Data Platform & AI Manager di Prometeon, che spiegherà attraverso diversi casi studio concreti il potenziale dell’AI generativa per le aziende manifatturiere

Roberto Verdelli, Advanced Analytics Practice Manager di Avvale, che esplorerà le applicazioni della generative AI per interrogare efficacemente il patrimonio dati aziendale

Galileo Parise, Senior Data Scientist di Avvale, che presenterà demo e casi pratici sull'utilizzo della generative AI nell'analisi dei dati aziendali

I partecipanti all’evento potranno interagire con gli esperti per chiarire qualsiasi dubbio attraverso una sessione di Q&A.

La giornata si concluderà con un tour tecnologico del Competence Center Made 4.0 che permetterà ai partecipanti di scoprire da vicino le ultime innovazioni nel campo della digitalizzazione industriale.

“Demo experience – AI generativa nel manifatturiero: valorizzare il patrimonio dati aziendale”: come partecipare all’evento

Questo evento rappresenta un’occasione unica per imprenditori, manager e professionisti del settore tecnologico di scoprire le ultime tendenze nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale nel business e di apprendere come implementare soluzioni innovative per rimanere competitivi nel mercato.

L’evento, ricordiamo, si terrà il 21 febbraio a partire dalle ore 10:00 presso la sede del Competence Center Made4.0 in Via Giovanni Durando 10, Milano (Campus Bovisa Politecnico – Edificio B8).

Per maggiori informazioni sull’agenda e per registrarsi all’evento visitare la pagina dedicata.