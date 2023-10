COPA-DATA Italia sta organizzando una giornata formativa nella quale Merck Group e MG2 mostreranno le loro esperienze reali in tema di Produzione Modulare e Standard MTP (Module Type Package).

In occasione dell’evento, che si terrà il prossimo 22 novembre a Brescia, i protagonisti di queste esperienze spiegheranno il significato di questi concetti e perché sono importanti per aumentare la flessibilità dei processi produttivi, ridurre il time to market e i costi di produzione.

Verrà inoltre illustrato il ruolo che gioca la zenon MTP Suite per raggiungere questi obiettivi e come questa tecnologia sia stata utilizzata per implementare i progetti di Merck e MG2.

Partecipando alla giornata sarà possibile sentire il punto di vista dell’End User e del Machine Builder nonché un’introduzione generale al concetto da parte del Ceo di Italia Automazione Enzo Birindelli.

Una tavola rotonda a cui parteciperanno tutti i relatori permetterà un ulteriore approfondimento del tema. Sarà inoltre possibile ricevere risposta alle domande.

L’evento sarà dunque un’occasione per fare networking, confrontarsi su tecnologie all’avanguardia, scoprire le ultime novità sulla nuova versione di zenon appena rilasciata e degustare ottimi Franciacorta.

A chi è rivolto

L’evento è ideale per tutti gli End User, OEM e System Integrator interessati a capire come la produzione modulare e lo standard MTP possono aiutare le aziende di tutti i settori ad applicare un concetto di processo di produzione diviso in moduli standardizzati che offrono servizi già convalidati e testati e che possono essere interscambiati e riconfigurati in maniera semplice e veloce “Plug & Produce”, in base a quelle che sono le reali esigenze produttive di quel momento.

AGENDA: Produzione Modulare con zenon Software Platform & MTP (dettagli qui)

Quando: mercoledì 22 Novembre 2023

Dove: Palazzo Gambara, Via San Vito 31 – Bedizzole (Brescia)

Orario: 10:00 – 16:00

Evento gratuito previa iscrizione (posti limitati)