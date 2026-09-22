Il prossimo anno ABB cambierà sede. L’azienda resterà sempre a Sesto San Giovanni, ma si sposterà negli che già ospitano una delle aziende più rappresentative del Made in Italy, Campari Group: un luogo che conserva un importante valore simbolico per Milano. L’operazione è pianificata per la fine del 2027 e interesserà circa 400 dipendenti di ABB.
l'annuncio dell'azienda
ABB cambierà sede: dal blue building agli spazi di Campari, sempre a Sesto San Giovanni
A fine 2027 l’azienda lascerà il Blue building e si sposterà nei nuovi spazi progettati da Mario Botta e Giancarlo Marzorati nell’ex stabilimento Campari, rinnovando il legame storico con il territorio milanese e puntando su sostenibilità e innovazione per la transizione energetica.
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