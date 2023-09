DataMan 380, il lettore di codici a barre pensato per le linee di produzione e la logistica

Il nuovo lettore di codici a barre a montaggio fisso DataMan 380 di Cognex utilizza un’ottica avanzata e l’intelligenza artificiale integrata per incrementare le prestazioni nelle applicazioni di logistica e produzione.

DataMan 380 è un versatile lettore di codici a barre a immagini che utilizza un imager ad alta risoluzione per catturare più codici in un’unica immagine per la massima tracciabilità. L’ampio campo visivo semplifica l’implementazione e le attività operative, tanto che un solo DataMan 380 supera in efficacia moltissimi lettori convenzionali.

L’intelligenza artificiale migliora le prestazioni

Processi logistici complessi, obbligano talvolta a rallentare le velocità delle linee di produzione per non compromettere l’accuratezza della lettura dei codici a barre. DataMan 380 elimina questo rischio, perché grazie agli algoritmi di decodifica che utilizzano l’intelligenza artificiale velocizza il throughput individuando e differenziando rapidamente simbologie miste.

L’utilizzo dell’intelligenza artificiale per ottimizzare la lettura dei codici a barre 1D e 2D consente di ottenere linee più veloci e di ridurre lo spazio tra gli oggetti, in modo che l’utente possa far scorrere un maggior numero di prodotti sulle linee senza perdere alcun codice.

Ideale in ambito logistico

L’ampia portata della scansione e le capacità di decodifica rendono DataMan 380 ideale per un’ampia gamma di operazioni logistiche e produttive, come la lettura di codici durante le applicazioni di pick-and-place robotizzato, la scansione di confezioni su pallet e la lettura di codici a barre su pneumatici.