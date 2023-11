Inovance espande la sua presenza in Europa e presenta nuove soluzioni di automazione industriale

Innovance, fornitore globale per le soluzioni di automazione industriale per OEM e utenti finali, in occasione del suo ventesimo anno di attività è tornata alla fiera SPS di Norimberga dove ha presentato diverse novità di prodotto e use case sviluppati con clienti europei.

L’azienda dal suo anno di fondazione (2003) è cresciuta sul mercato globale, passando da un fatturato di 95 milioni di dollari nel 2010 ai 3,4 milioni di dollari nel 2022.

La sua forza lavoro globale è passata da appena 900 dipendenti nel 2010 a oltre 20.000 e i suoi prodotti sono ora installati in oltre 100 Paesi in tutto il mondo. L’anno scorso, la società di ricerche di mercato Interact Analysis ha pubblicato dati che posizionano l’azienda al 5° posto per i servoazionamenti e all’8° posto per gli azionamenti in bassa tensione a livello globale per il 2021.

In Cina l’azienda ha consolidato la sua posizione sul mercato affermandosi come seconda realtà nel campo degli azionamenti a bassa tensione.

Inovance investe in Europa per il lungo periodo

Inovance Technology Europe, volto europeo di Inovance ha aperto uffici di vendita e progettazione in Germania, Francia, Spagna, Italia e Turchia, oltre a una rete crescente di distributori in tutto il continente.

Inovance sta investendo in Europa a lungo termine e sta rapidamente espandendo il suo team europeo. Come dimostrano i nuovi casi di studio, l’investimento di Inovance in Europa sta dando i suoi frutti: i clienti europei trovano sempre più spesso nell’ampio portafoglio di prodotti di alto valore la soluzione ideale per le loro esigenze di controllo del movimento.

Oltre agli uffici commerciali e di progettazione di Bordeaux, Milano, Istanbul e Barcellona e alla rete di distribuzione europea, la sede centrale europea di Stoccarda ospita strutture di ricerca e sviluppo dove team locali di ingegneri tedeschi lavorano per garantire che i prodotti Inovance siano adattati ai mercati locali europei. Infine, Inovance sta investendo in uno stabilimento di produzione in Ungheria per servire meglio i clienti chiave.

Le novità di prodotto presentate in fiera

La gamma di prodotti dell’azienda rivolta ad applicazioni per il controllo del movimento, comprende azionamenti in corrente alternata LV e MV, servoazionamenti, motion control, PLC, HMI, CNC e robot industriali.

Una gamma che si arricchisce con le novità che Innovance ha presentato in fiera, che includono:

due controllori/PLC Codesys: AM320 e AM522

un nuovo azionamento mandrino EtherCAT – IS650N

un nuovo servoazionamento EtherCAT – SV680N

una famiglia di motori lineari, la serie LMC

una nuova famiglia di touch screen da 21 pollici, HP800

aggiunte alla famiglia di moduli di I/O GL20

“Inovance Technology Europe torna quest’anno alla SPS con una presenza in Europa molto più grande di quella del 2022. La nostra espansione in Europa è notevole ed è stata raggiunta grazie alla combinazione del nostro eccellente team di esperti ingegneri di vendita, della nostra solida attività di ricerca e sviluppo, della conoscenza dei mercati locali e del nostro portafoglio completo di soluzioni avanzate di automazione industriale”, commenta David Bedford Guaus, responsabile marketing strategico per gli azionamenti e i servoazionamenti in c.a. presso Inovance Technology Europe.

“La nostra offerta di motion control ad alto valore e ad alte prestazioni continua ad espandersi e la nostra forte attenzione all’assistenza clienti e alla ricerca e sviluppo ci permette di guadagnare rapidamente una solida reputazione e una quota del mercato paneuropeo dell’automazione industriale”, aggiunge.