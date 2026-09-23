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I Guardian Agents alla prova del lavoro vero: chi ferma l’errore è la regola scritta, non il modello

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Un’impresa di manutenzione riceve ogni giorno una decina di segnalazioni di guasto via mail. Una persona le legge, capisce di quale edificio si parla, apre un ticket sul gestionale e risponde. Da qualche giorno questo lavoro lo fa un agente AI. Ecco come funziona e perché la parte che dà affidabilità al sistema è quella che non passa dal modello.

Pubblicato il 23 set 2026
Giovanni Liguori

AI Automation Architect

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Ai agent controlling automated robotic arm and agv for smart logistics and supply chain management concept- 3D rendering
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Il processo è semplice da descrivere e noioso da fare. Arriva una mail dal committente: c’è un interruttore guasto, un rubinetto che perde, una porta che non chiude. Chi la riceve deve capire di quale immobile si parla, e non è scontato: la lista degli edifici in gestione ne conta più di cento e nella mail spesso c’è il nome dell’ufficio, non l’indirizzo. Poi apre il gestionale, che è un’applicazione web senza interfaccia di integrazione, compila il ticket, salva, annota il codice progressivo, crea la cartella dell’intervento e risponde al mittente che la richiesta è presa in carico. Se manca il numero di telefono per fissare l’appuntamento, lo chiede.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Giovanni Liguori
AI Automation Architect
Giovanni Liguori è AI Automation Architect: progetta e gestisce sistemi di automazione basati su AI per PMI e studi professionali. Il sistema descritto in questo articolo è documentato su giovanniliguori.it. Il caso aziendale è presentato in forma anonima con il consenso del cliente.
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