I Guardian Agents alla prova del lavoro vero: chi ferma l’errore è la regola scritta, non il modello

Il processo è semplice da descrivere e noioso da fare. Arriva una mail dal committente: c’è un interruttore guasto, un rubinetto che perde, una porta che non chiude. Chi la riceve deve capire di quale immobile si parla, e non è scontato: la lista degli edifici in gestione ne conta più di cento e nella mail spesso c’è il nome dell’ufficio, non l’indirizzo. Poi apre il gestionale, che è un’applicazione web senza interfaccia di integrazione, compila il ticket, salva, annota il codice progressivo, crea la cartella dell’intervento e risponde al mittente che la richiesta è presa in carico. Se manca il numero di telefono per fissare l’appuntamento, lo chiede.