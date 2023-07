La tecnologia al servizio della sicurezza: sistema di soccorso “hands-free” Dräger UCF FireCore

Le missioni di soccorso antincendio in edifici e strutture presentano sfide operative considerevoli: in un contesto sconosciuto, pericoloso e con visibilità limitata, è essenziale individuare rapidamente le persone da salvare o le fonti di incendio. La termocamera Dräger UCF FireCore nasce proprio per facilitare l’orientamento dei pompieri e migliorare la consapevolezza situazionale.

Dräger UCF FireCore rappresenta il top della tecnologia disponibile, grazie alla sua innovativa funzionalità “hands-free”: la termocamera è attaccata all’elmetto, mentre il display è integrato nella maschera.

Grazie alla visione termica continua, UCF FireCore è un prezioso strumento di orientamento, che aiuta a valutare rapidamente la situazione e a riconoscere potenziali pericoli.

Com’è fatta la Dräger UCF Fire Core

Dräger UCF Fire Core si compone di due parti:

Termocamera ergonomicamente integrata nell’equipaggiamento di protezione: con le mani sempre libere, l’azione può essere immediata, con la massima attenzione rivolta alla priorità principale, ovvero il salvataggio delle vite umane;

Display FPS In-mask (FPS IMD). Posizionato all’interno della maschera Dräger FPS7000 tramite adattatore dedicato, offre un’immagine termica costante sin dal primo momento. Grazie alla visione continua dell’ambiente circostante, anche in condizioni di visibilità ridotta, garantisce sicurezza e reattività. La termocamera si connette al display senza fili in pochi secondi, avvicinando brevemente i due componenti. Questo assicura un’utilizzo semplice e permette anche di trasferire rapidamente il dispositivo a un collega.

L’inclinazione di UCF FireCore può essere facilmente modificata con un semplice gesto del polso, per una visione ottimale senza dover alzare o abbassare la testa, riducendo così lo sforzo fisico.

In circostanze particolari, come quando si deve accedere a zone di difficile raggiungimento, le manovre sono più agevoli in quanto la termocamera può essere facilmente staccata per visualizzare anche i punti più inaccessibili, migliorando ulteriormente la consapevolezza situazionale.

In condizioni di funzionamento normali, Dräger UCF FireCore è resistente all’acqua e alla polvere, in conformità con gli standard IP67. Certificata ATEX-/IECEx, può anche essere utilizzata in aree classificate come a rischio di esplosione.

Robusta e di facile manutenzione, è alimentata da batterie che possono essere ricaricate facilmente in caserma o a bordo di un veicolo.