I motori IE5 ad altissima efficienza di Abb utilizzabili anche per atmosfere esplosive

Il motore IE5 SynRM dalla serie IE5 SynRM (motore sincrono a riluttanza) di Abb è adesso offerto a sicurezza aumentata, quindi anche a clienti che operano in aree pericolose. I nuovi motori offrono perdite energetiche fino al 40% inferiori rispetto ai motori IE3 comunemente utilizzati.

Motori utilizzabili in atmosfere potenzialmente esplosive

La nuova versione del motore IE5 SynRM è stata sviluppata per l’utilizzo in atmosfere potenzialmente esplosive in un’ampia gamma di applicazioni industriali. Offre un controllo accurato e un’elevata efficienza in tutta la gamma di velocità, anche a carichi parziali.

Questo lo rende la scelta ideale per l’aggiornamento dei motori a induzione standard in pompe, ventilatori e compressori per i settori in cui possono essere presenti gas, vapori o polveri esplosive, come Oil&Gas, farmaceutico e lavorazione di prodotti chimici, nel settore food&beverage per la macinazione della farina.

Installazione più economica

Oltre al risparmio energetico, i nuovi motori SynRM a sicurezza aumentata possono aiutare i clienti a specificare un’installazione più economica. Per esempio, nella Zona 1, il design più freddo potrebbe consentire l’uso di un motore a sicurezza aumentata, laddove un motore antideflagrante con un involucro speciale sarebbe la scelta tradizionale.

Nella Zona 2 è importante la migliore capacità di carico dei motori SynRM, che consente di erogare più potenza a parità di dimensioni rispetto a un motore a induzione. Ciò potrebbe consentire a un motore più piccolo, e quindi più economico, di svolgere lo stesso compito.

Funzionamento a temperature più fredde

Un vantaggio fondamentale dei motori IE5 SynRM a sicurezza aumentata è che funzionano in modo più freddo rispetto ai modelli standard. Le temperature dei cuscinetti si riducono fino a 15°C e quelle degli avvolgimenti fino a 30°C. Questo garantisce una maggiore affidabilità, prolunga la durata del motore e riduce le esigenze di manutenzione.

Il design del SynRM combina i vantaggi prestazionali della tecnologia a magneti permanenti con la semplicità e la facilità di manutenzione di una piattaforma a induzione. Per garantire un design rispettoso dell’ambiente, i motori non contengono magneti o metalli di terre rare.

I motori IE5 SynRM a sicurezza aumentata sono disponibili con potenze di uscita da 5,5 a 315 kilowatt (kW) nelle taglie IEC 132-315.