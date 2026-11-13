Nelle fabbriche italiane più robot della media UE, ma molto meno che in Germania: i dati IFR

La densità dei robot dell’industria manifatturiera italiana sale a 246 robot industriali ogni 10.000 addetti nel 2025, contro i 237 dell’anno precedente. Un incremento del 3,8% che mantiene l’Italia al di sopra della media dell’Unione Europea, arrivata a 240 unità, ma ancora molto distante dalla Germania, che con 469 robot ogni 10.000 occupati presenta una densità quasi doppia rispetto a quella italiana.

Sono i dati pubblicati dall’International Federation of Robotics (IFR), che aggiornano la classifica mondiale della densità dei robot sulla base delle statistiche del rapporto World Robotics 2026.

L’indicatore mette in relazione il numero di robot industriali operativi con gli addetti del settore manifatturiero, consentendo di confrontare il livello di automazione di economie che hanno dimensioni e basi occupazionali differenti.

“La densità dei robot permette di effettuare confronti omogenei a livello mondiale, rapportando il numero di robot industriali operativi a ogni 10.000 addetti del settore manifatturiero”, spiega Jane Heffner, presidente dell’IFR.

Nella nuova classifica l’Italia occupa il tredicesimo posto mondiale, davanti al Canada (242), alla Repubblica Ceca (228), alla Francia (197) e alla Cina (193), che è il primo paese al mondo per installazioni ma che, per questo indice, sconta il fatto di avere una popolazione molto numerosa.

Italia sopra la media UE, ma il divario con la Germania aumenta

La densità dei robot italiana cresce di nove unità rispetto al 2024, quando si attestava a 237 robot ogni 10.000 addetti, come riportato nella precedente analisi pubblicata da Innovation Post.

Anche la media dell’Unione Europea sale di nove unità, passando da 231 a 240. L’Italia mantiene quindi invariato il proprio vantaggio di sei robot ogni 10.000 addetti rispetto alla media comunitaria.

La Germania, invece, passa da 449 a 469 robot, con un incremento di 20 unità, pari al 4,5%. La distanza tra i due Paesi aumenta così da 212 a 223 robot ogni 10.000 occupati.

Il confronto evidenzia come la manifattura italiana mantenga una posizione relativamente avanzata nell’automazione industriale, ma continui a scontare un divario consistente rispetto alla principale economia manifatturiera europea.

La Germania è infatti il terzo Paese al mondo per densità dei robot, preceduta soltanto dalla Corea del Sud e da Singapore. Tra gli altri Paesi europei figurano nelle prime dieci posizioni anche Svezia (392), Danimarca (352), Slovenia (340) e Paesi Bassi (310).

La densità dei robot nel 2024 e nel 2025

Paese o area 2024 2025 Singapore 818 873 Germania 449 469 Giappone 446 452 Stati Uniti 307 323 Italia 237 246 Media UE-27 231 240 Francia 195 197 Cina 166 193 Robot industriali operativi ogni 10.000 addetti manifatturieri. Fonte: IFR, dati 2024 e 2025.

Corea del Sud e Singapore guidano la classifica mondiale

La Corea del Sud mantiene saldamente il primato mondiale, con 1.066 robot industriali ogni 10.000 lavoratori manifatturieri. Un livello di automazione particolarmente elevato, sostenuto dalla forte presenza dell’industria elettronica e automobilistica, due dei settori che utilizzano maggiormente la robotica industriale.

Al secondo posto si conferma Singapore, con 873 unità, seguita dalla Germania (469) e dal Giappone (452).

Gli Stati Uniti occupano l’ottava posizione mondiale, con 323 robot ogni 10.000 addetti, rispetto ai 307 del 2024.

A livello globale la densità dei robot arriva a 152 robot ogni 10.000 occupati manifatturieri, stabilendo un nuovo massimo.

L’Europa cresce, ma l’Asia accelera più rapidamente

Nell’Unione Europea la densità dei robot ha registrato una crescita del 35% tra il 2020 e il 2025, raggiungendo il record di 240 unità ogni 10.000 addetti.

Nello stesso periodo il Nord America ha aumentato la propria densità del 24%, arrivando a 214 unità, mentre l’Asia ha registrato una crescita del 47%, portandosi a 144 robot ogni 10.000 lavoratori.

La media asiatica rimane inferiore a quella europea, ma il dato aggregato nasconde differenze molto ampie tra le economie della regione: da una parte Corea del Sud, Singapore e Giappone, che occupano tre delle prime quattro posizioni mondiali, dall’altra Paesi caratterizzati da una base manifatturiera molto estesa e da livelli di automazione ancora relativamente contenuti.

Tra questi c’è anche la Cina, che sta però recuperando rapidamente terreno.

La Cina sale a 193 robot ogni 10.000 addetti: +147% in cinque anni

La Cina raggiunge nel 2025 una densità di 193 robot ogni 10.000 occupati, contro i 166 del 2024, salendo dal ventiduesimo al diciannovesimo posto della classifica mondiale.

L’IFR evidenzia che tra il 2020 e il 2025 la densità dei robot cinese è aumentata del 147%, un’accelerazione che riflette la rapidità degli investimenti in automazione del sistema industriale del Paese.

Il valore relativamente contenuto della densità cinese va letto tenendo conto delle dimensioni della sua forza lavoro manifatturiera.

La Cina, infatti, è già di gran lunga il primo mercato mondiale della robotica industriale. Nel 2025 ha installato 354.000 nuovi robot, pari al 59% delle installazioni globali, e dispone del più grande parco di robot industriali operativi al mondo.

La crescita della densità riflette quindi la progressiva diffusione dell’automazione all’interno di un sistema produttivo molto più ampio, per numero di occupati, rispetto a quello delle economie che guidano la classifica.

In Italia cresce la densità dei robot, ma diminuiscono le nuove installazioni

Per l’Italia il miglioramento della densità dei robot si accompagna a una dinamica meno favorevole sul fronte dei nuovi investimenti.

Come evidenziato nei dati del rapporto World Robotics 2026 presentati a settembre, nel 2025 le nuove installazioni di robot industriali nel nostro Paese sono diminuite dell’11%, attestandosi intorno a 7.800 unità.

L’Italia resta il secondo mercato europeo per numero di robot installati, alle spalle della Germania, ma il rallentamento degli acquisti contrasta con la crescita registrata su scala mondiale, dove le nuove installazioni hanno superato le 603.000 unità, con un aumento dell’11%.

Le due dinamiche possono coesistere perché la densità dei robot misura il parco di robot operativi in rapporto agli occupati, non il numero di nuovi robot acquistati in un anno. Risente quindi degli investimenti accumulati nel tempo, delle dismissioni e anche dell’evoluzione dell’occupazione manifatturiera.

I nuovi numeri confermano che l’Italia dispone di una base industriale relativamente avanzata nell’utilizzo della robotica, ma evidenziano anche il rischio di un rallentamento del processo di ammodernamento degli impianti.

Mentre i grandi mercati asiatici continuano ad aumentare gli investimenti e la Germania mantiene un vantaggio molto ampio, la capacità della manifattura italiana di rinnovare e ampliare il proprio parco robotico sarà determinante per conservare la posizione raggiunta e sostenere la competitività delle imprese.