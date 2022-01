Digital transformation, il gruppo Engineering acquisisce Movilitas e rafforza la sua posizione negli Stati Uniti

Il gruppo Engineering, specializzato in soluzioni software per la digitalizzazione per i principali segmenti di mercato, ha acquisito attraverso la propria filiale americana il gruppo statunitense Movilitas, realtà che opera nella consulenza e nelle soluzioni innovative per l’evoluzione dell’industria manifatturiera.

Il gruppo, presente negli Stati Uniti dal 2017, in questi anni è riuscito a posizionarsi tra gli operatori di riferimento per lo sviluppo di progetti Industry 4.0 sul territorio statunitense.

L’acquisizione si pone nella strategia dell’azienda, volta a integrare realtà best in class nei diversi segmenti di riferimento, garantendo ad Engineering – parallelamente agli importanti investimenti interni in R&D – di essere sempre all’avanguardia in un settore in cui l’evoluzione è rapidissima.

“L’operazione è coerente con la nuova fase che Engineering ha intrapreso e riflette il nostro obiettivo di rafforzare, nell’ottica di un’unica visione strategica, la presenza internazionale di un’azienda profondamente italiana. Intendiamo continuare a investire in nuove tecnologie e in competenze per guidare la sfida della trasformazione digitale per imprese, pubblica amministrazione e cittadini”, commenta Maximo Ibarra, CEO del gruppo Engineering.

Nello specifico, l’operazione – che vedrà il passaggio del 100% di Movilitas a Engineering – mira a integrare l’offerta della divisione Industries eXcellence Global, estendendo e rafforzando le sinergie tra mercati geografici e industriali, e generando valore esponenziale per i clienti, attraverso l’ottimizzazione delle operazioni e migliorando l’organizzazione del lavoro lungo tutto il ciclo di vita del prodotto (dal design alla vendita), sulla base della gestione e della analisi dei dati.

Movilitas, con quartier generale nel Maryland (USA), è focalizzata sulla fornitura di consulenza, tecnologie e servizi di nuova generazione per lo sviluppo di smart supply chain e di ecosistemi di produzione digitale.

L’integrazione in Engineering rafforzerà l’offerta del gruppo in ambiti cruciali quali gestione del magazzino, tracciabilità dei prodotti e gestione degli asset, nonché nel design, nella produzione e ottimizzazione del prodotto, grazie a soluzioni proprietarie come Movilitas.Cloud e applicazioni evolute di Digital Twin.

Con l’acquisizione, al team del gruppo Engineering – formato da oltre 500 specialisti nella digitalizzazione dell’industria e 650 progetti attivi a livello globale – si aggiungeranno più di 200 specialisti della trasformazione digitale e 7 hub operativi in USA, Francia, Germania, Belgio, Ungheria, UK e India.

“Con Movilitas incubiamo un team di specialisti tra i più competenti al mondo, capace di fornire soluzioni che coprono

l’intero ciclo di vita dei prodotti e dei processi dei clienti. digitale. Insieme, renderemo possibile il futuro dell’industria”, dichiara Ettore Soldi, presidente di Engineering USA e Direttore della divisione Industries eXcellence Global del gruppo Engineering.

“Unirci a Engineering USA come parte della loro divisione Industries eXcellence Global di un grande e solido gruppo,

ci permette di fornire una proposta differenziata di ancora maggior valore attraverso la combinazione di nuovi servizi e soluzioni per alimentare un futuro più sicuro e più intelligente in un’economia globale connessa”, aggiunge Ross Young, CEO di Movilitas.

La realtà combinata in termini di capitale umano e footprint geografico permetterà di rafforzare la presenza globale di Engineering in Nord e Sud America, Europa e ora anche Asia. Con queste basi il gruppo, attraverso la controllata

USA e Industries eXcellence Global, punta a triplicare a livello internazionale il fatturato nello specifico segmento di mercato, per superare nel 2026 i 200 milioni di euro grazie a crescita organica, leadership, metodologie e soluzioni proprietarie derivanti dalle numerose sinergie di gruppo, nonché attraverso partnership strategiche.