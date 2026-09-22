Inaugurata MAIA, la camera immersiva di Start4.0 negli spazi di Ansaldo Energia

Si chiama MAIA – Mixed-reality Academy for Immersive Awareness –, la camera immersiva del Centro di Competenza nazionale Start4.0, allestita negli spazi di Ansaldo Energia, in via Nicola Lorenzi 8 a Genova.

L’impianto ha beneficiato di un cofinanziamento a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4 “Istruzione e Ricerca”, Componente 2 “Dalla Ricerca all’Impresa”, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU, ai sensi del Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 10 marzo 2023.

La scelta della sede è strategica: collocare un’infrastruttura di questo tipo dentro una realtà industriale come Ansaldo Energia permette infatti di addestrare, formare e mettere alla prova comportamenti e procedure di sicurezza in ambiti diversi, dall’energia ai cantieri, dalla logistica portuale ai contesti a forte pressione operativa. Un impiego delle risorse del PNRR che resta sul territorio e che si innesta su un complesso industriale in crescita.

La tecnologia dietro MAIA, la nuova camera immersiva di Start 4.0

MAIA unisce schermi LED immersivi, realtà virtuale e visori Meta Quest 3 insieme a HTC VIVE Focus Vision per creare un ambiente di simulazione avanzato.

Questa tecnologia serve non solo a garantire la sicurezza industriale, ma anche a supportare la preparazione psicologica per gestire contesti stressanti, compresi i meeting aziendali e il public speaking.

Le aziende locali possono già sfruttare questa infrastruttura per i propri percorsi di formazione.

Due le esperienze finora disponibili, entrambe dedicate alla sicurezza sul lavoro: un video immersivo a 360° sull’uso dei dispositivi di protezione individuale in ambito portuale e uno scenario interattivo ambientato in un cantiere edile.

La possibilità di replicare dinamiche di squadra: il valore aggiunto di MAIA

L’elemento che distingue MAIA da un visore indossato singolarmente è la possibilità di far vivere la stessa situazione a più persone contemporaneamente, chiamate a interagire, coordinarsi e decidere insieme.

Un operatore può agire attraverso un visore mentre gli altri partecipanti seguono e intervengono sullo stesso scenario all’interno della camera; attrezzature fisiche possono entrare nella simulazione e le azioni di ciascuno modificano l’esperienza degli altri.

Diventano così riproducibili non soltanto singole attività, ma dinamiche di squadra, procedure ed emergenze in cui il coordinamento tra le persone è parte integrante dell’addestramento.

Al termine di ogni esperienza una fase strutturata di debriefing permette di ricostruire decisioni e comportamenti e di trasformare quanto vissuto in apprendimento.

È il passaggio che fa di MAIA non solo un ambiente in cui formarsi, ma un laboratorio in cui progettare, sperimentare e validare nuove metodologie formative.

“MAIA nasce da una convinzione semplice: nei contesti ad alto rischio non basta spiegare, bisogna far vivere. Una procedura letta si dimentica, una situazione attraversata resta”, commenta Paola Girdinio, Presidente di Start4.0.

Con questa infrastruttura mettiamo a disposizione delle imprese liguri, e in particolare delle PMI, una tecnologia che da sole difficilmente potrebbero permettersi”, aggiunge.