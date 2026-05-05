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Produzione senza scarti con la nuova Color Camera di B&R

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Con la nuova Color Camera B&R – la divisione Machine Automation di ABB – mette a disposizione dei costruttori di macchine una soluzione avanzata per il rilevamento preciso delle tacche di stampa progettata per coniugare accuratezza cromatica ed elevata velocità di elaborazione

Pubblicato il 5 mag 2026
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Il settore del packaging affronta sfide crescenti dovute a frequenti cambi di design e all’uso di materiali lucidi o trasparenti, che rendono instabile il rilevamento delle tacche di stampa.

I sistemi tradizionali e i sensori standalone faticano a gestire queste variabili, causando latenze e un aumento degli scarti che danneggiano margini e sostenibilità.

La nuova Color Camera di B&R supera questi limiti integrando la visione direttamente nel controllo della macchina, garantendo correzioni in tempo reale e una produzione senza sprechi anche alle massime velocità.

Indice degli argomenti

Visione in closed-loop alla velocità di produzione

La Color Camera di B&R – la divisione Machine Automation di ABB – è stata sviluppata per migliorare in modo significativo i principali indicatori di performance produttiva e supportare un processo di stampa corretto fin dal primo tentativo.

Grazie alla possibilità di effettuare correzioni di processo immediate basate sulla visione in anello chiuso (closed loop), anche a velocità di produzione fino a 500 m/min, la soluzione contribuisce a ridurre gli scarti di materiale direttamente alla fonte, con un conseguente contenimento dei costi.

Integrata nel ciclo di controllo della macchina, la telecamera fornisce feedback in tempo reale, aumentando l’efficacia complessiva dell’impianto (OEE) e favorendo al contempo processi di stampa più sostenibili.

“La nostra nuova Color Camera avvicina in modo decisivo le macchine da stampa a sistemi di visione realmente autonomi“, commenta Pieter Prinsloo, Global Product Manager, Machine Vision, della divisione Machine Automation di ABB.

Algoritmi intelligenti e adattivi

La Color Camera di B&R è dotata di una funzione di auto esposizione che adatta dinamicamente tempo di esposizione e contrasto durante il funzionamento.

In questo modo il processo di stampa può proseguire senza interruzioni per regolazioni manuali, contribuendo a prevenire gli scarti grazie all’adattamento continuo a materiali e design di stampa in evoluzione.

A differenza dei sensori di visione standalone, che comunicano in modo asincrono con i controllori della macchina, la Color Camera di B&R si integra a visione, motion e controllo su un’unica piattaforma deterministica, eliminando problemi di latenza, jitter e sincronizzazione.

La stretta integrazione consente una sincronizzazione a livello di microsecondi e correzioni in tempo reale direttamente all’interno del ciclo di produzione.

“Stiamo rendendo la visione una parte integrante del processo. La nostra Color Camera è nativamente integrata nel sistema di controllo della macchina. Questo ci consente di offrire una soluzione di stampa completa, in grado di abilitare un livello superiore di autonomia”, aggiunge Prinsloo.

Un’unica piattaforma per monocromatico e colore

La Color Camera di B&R supporta applicazioni di imaging sia monocromatiche sia a colori su un’unica piattaforma hardware.

Questo approccio unificato semplifica la progettazione delle macchine e consente di scalare facilmente verso applicazioni a colori all’interno di Automation Studio di B&R.

Per OEM e utenti finali, ciò si traduce nella massima flessibilità di scegliere, in base alle esigenze, tra funzionalità monocromatiche o a colori, senza complessità hardware aggiuntive né costi extra.

L’approccio a piattaforma unica accelera inoltre le fasi di ingegnerizzazione e messa in servizio.

Durante l’intero ciclo di vita della soluzione di visione, un unico ambiente software – mapp Vision – garantisce applicazioni facili da creare, configurare e mantenere.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Michelle Crisantemi
Giornalista bilingue laureata presso la Kingston University di Londra. Da sempre appassionata di politica internazionale, ho vissuto, lavorato e studiato in Spagna, Regno Unito e Belgio, dove ho avuto diverse esperienze nella gestione di redazioni multimediali e nella correzione di contenuti per il Web. Nel 2018 ho lavorato come addetta stampa presso il Parlamento europeo, occupandomi di diritti umani e affari esteri. Rientrata in Italia nel 2019, ora scrivo prevalentemente di tecnologia e innovazione.
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