Produzione senza scarti con la nuova Color Camera di B&R

Il settore del packaging affronta sfide crescenti dovute a frequenti cambi di design e all’uso di materiali lucidi o trasparenti, che rendono instabile il rilevamento delle tacche di stampa.
I sistemi tradizionali e i sensori standalone faticano a gestire queste variabili, causando latenze e un aumento degli scarti che danneggiano margini e sostenibilità.
La nuova Color Camera di B&R supera questi limiti integrando la visione direttamente nel controllo della macchina, garantendo correzioni in tempo reale e una produzione senza sprechi anche alle massime velocità.
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Visione in closed-loop alla velocità di produzione
La Color Camera di B&R – la divisione Machine Automation di ABB – è stata sviluppata per migliorare in modo significativo i principali indicatori di performance produttiva e supportare un processo di stampa corretto fin dal primo tentativo.
Grazie alla possibilità di effettuare correzioni di processo immediate basate sulla visione in anello chiuso (closed loop), anche a velocità di produzione fino a 500 m/min, la soluzione contribuisce a ridurre gli scarti di materiale direttamente alla fonte, con un conseguente contenimento dei costi.
Integrata nel ciclo di controllo della macchina, la telecamera fornisce feedback in tempo reale, aumentando l’efficacia complessiva dell’impianto (OEE) e favorendo al contempo processi di stampa più sostenibili.
“La nostra nuova Color Camera avvicina in modo decisivo le macchine da stampa a sistemi di visione realmente autonomi“, commenta Pieter Prinsloo, Global Product Manager, Machine Vision, della divisione Machine Automation di ABB.
Algoritmi intelligenti e adattivi
La Color Camera di B&R è dotata di una funzione di auto esposizione che adatta dinamicamente tempo di esposizione e contrasto durante il funzionamento.
In questo modo il processo di stampa può proseguire senza interruzioni per regolazioni manuali, contribuendo a prevenire gli scarti grazie all’adattamento continuo a materiali e design di stampa in evoluzione.
A differenza dei sensori di visione standalone, che comunicano in modo asincrono con i controllori della macchina, la Color Camera di B&R si integra a visione, motion e controllo su un’unica piattaforma deterministica, eliminando problemi di latenza, jitter e sincronizzazione.
La stretta integrazione consente una sincronizzazione a livello di microsecondi e correzioni in tempo reale direttamente all’interno del ciclo di produzione.
“Stiamo rendendo la visione una parte integrante del processo. La nostra Color Camera è nativamente integrata nel sistema di controllo della macchina. Questo ci consente di offrire una soluzione di stampa completa, in grado di abilitare un livello superiore di autonomia”, aggiunge Prinsloo.
Un’unica piattaforma per monocromatico e colore
La Color Camera di B&R supporta applicazioni di imaging sia monocromatiche sia a colori su un’unica piattaforma hardware.
Questo approccio unificato semplifica la progettazione delle macchine e consente di scalare facilmente verso applicazioni a colori all’interno di Automation Studio di B&R.
Per OEM e utenti finali, ciò si traduce nella massima flessibilità di scegliere, in base alle esigenze, tra funzionalità monocromatiche o a colori, senza complessità hardware aggiuntive né costi extra.
L’approccio a piattaforma unica accelera inoltre le fasi di ingegnerizzazione e messa in servizio.
Durante l’intero ciclo di vita della soluzione di visione, un unico ambiente software – mapp Vision – garantisce applicazioni facili da creare, configurare e mantenere.