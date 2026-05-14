Omron premia studenti e scuole, ecco i vincitori del Trofeo Smart Project 2026

FORMAZIONE

La XIX edizione del Trofeo Smart Project Omron ha coinvolto 63 team di studenti delle scuole superiori, premiando i migliori progetti di automazione industriale realizzati con il software Sysmac Studio. I vincitori sono stati Matteo Fiume dell’IIS Benedetto Castelli di Brescia e l’IIS Benedetto Castelli di Brescia e l’ITT G. Montani di Fermo.