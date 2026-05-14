Il Trofeo Smart Project Omron continua ad avvicinare scuola e industria e a valorizzare il talento giovane nell’automazione.
FORMAZIONE
Omron premia studenti e scuole, ecco i vincitori del Trofeo Smart Project 2026
La XIX edizione del Trofeo Smart Project Omron ha coinvolto 63 team di studenti delle scuole superiori, premiando i migliori progetti di automazione industriale realizzati con il software Sysmac Studio. I vincitori sono stati Matteo Fiume dell’IIS Benedetto Castelli di Brescia e l’IIS Benedetto Castelli di Brescia e l’ITT G. Montani di Fermo.
Argomenti
Canali
ROBOTICA
-
ABB RobotStudio Cup, premiati a Bergamo i vincitori dell’edizione 202614 Mag 2026
-
Bianchi (Fanuc): “Con la Physical AI automazione e robotica diventano agili e adattivi”14 Mag 2026
-
I robot umanoidi? Ormai offrono un ROI chiaro, ma il successo dipenderà dall’efficacia in fabbrica13 Mag 2026
-
Physical AI, due terzi delle aziende la considerano una priorità per i prossimi 5 anni, ma la scalabilità su larga scala rimane una sfida07 Mag 2026
-
Il semi-umanoide mobile per applicazioni di intralogistica07 Mag 2026