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Omron premia studenti e scuole, ecco i vincitori del Trofeo Smart Project 2026

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La XIX edizione del Trofeo Smart Project Omron ha coinvolto 63 team di studenti delle scuole superiori, premiando i migliori progetti di automazione industriale realizzati con il software Sysmac Studio. I vincitori sono stati Matteo Fiume dell’IIS Benedetto Castelli di Brescia e l’IIS Benedetto Castelli di Brescia e l’ITT G. Montani di Fermo.

Pubblicato il 14 mag 2026
trofeo smart project 2026

Il Trofeo Smart Project Omron continua ad avvicinare scuola e industria e a valorizzare il talento giovane nell’automazione.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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