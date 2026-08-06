Ultimi articoli Attualità Tecnologie Incentivi Ricerca e Innovazione Formazione e competenze Newsletter

tech made in italy

La geografia della robotica in Italia: Lombardia, Toscana e Puglia guidano un settore da 1,1 miliardi

Home Tecnologie Robotica
Indirizzo copiato

L’Italian Tech Landscape 2026 fotografa un comparto da 1,1 miliardi di euro sostenuto da 2.954 specialisti. La Lombardia concentra oltre un quarto del fatturato nazionale, seguita da Toscana e Puglia, in un contesto di transizione verso modelli di produzione adattiva.

Pubblicato il 6 ago 2026
Aggiungi tra i preferiti su Google
Automazione nel mondo del lavoro

Il settore della robotica italiana può vantare ormai una maturità commerciale di livello, raggiungendo 1,1 miliardi di euro di ricavi totali. Un valore che evidenzia come ormai l’ecosistema della robotica e le tecnologie che lo caratterizzano possano essere annoverati tra i settori che definiscono l’eccellenza italiana nel mondo, accanto a comparti più storici del Made in Italy come  la moda, il cibo o il design.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

C
Michelle Crisantemi
Giornalista bilingue laureata presso la Kingston University di Londra. Da sempre appassionata di politica internazionale, ho vissuto, lavorato e studiato in Spagna, Regno Unito e Belgio, dove ho avuto diverse esperienze nella gestione di redazioni multimediali e nella correzione di contenuti per il Web. Nel 2018 ho lavorato come addetta stampa presso il Parlamento europeo, occupandomi di diritti umani e affari esteri. Rientrata in Italia nel 2019, ora scrivo prevalentemente di tecnologia e innovazione.
Seguimi su

Continua a leggere questo articolo

Argomenti

Canali

ROBOTICA

Vedi tutti gli approfondimenti >

Articoli correlati

  • gestione-del-rischio-cyber-nella-supply-chain-innovationpost

  • cyber security

    Cyber resilience, le strategie delle imprese: conformità normativa e soluzioni anti-ransomware guidano la spesa

    09 Giu 2026

    di Michelle Crisantemi

    Condividi
  • ai-governance-innovation-post

  • competenze digitali

    Dalla trasformazione Cloud alla AI governance: ecco le competenze che guidano il cambiamento

    17 Ott 2025

    di Mattia Lanzarone

    Condividi
  • palazzo-madama

  • LEGGE DI BILANCIO

    Iperammortamento e Transizione 5.0 2026, ecco gli emendamenti ancora in pista

    30 Nov 2025

    di Franco Canna

    Condividi
  • Screenshot 2026-06-24 133308

  • la ricerca del polimi

    Il mercato italiano della Robotica vale 3,5 miliardi. Cresce l'interesse per i robot umanoidi

    24 Giu 2026

    di Michelle Crisantemi

    Condividi