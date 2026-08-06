Il settore della robotica italiana può vantare ormai una maturità commerciale di livello, raggiungendo 1,1 miliardi di euro di ricavi totali. Un valore che evidenzia come ormai l’ecosistema della robotica e le tecnologie che lo caratterizzano possano essere annoverati tra i settori che definiscono l’eccellenza italiana nel mondo, accanto a comparti più storici del Made in Italy come la moda, il cibo o il design.
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La geografia della robotica in Italia: Lombardia, Toscana e Puglia guidano un settore da 1,1 miliardi
L’Italian Tech Landscape 2026 fotografa un comparto da 1,1 miliardi di euro sostenuto da 2.954 specialisti. La Lombardia concentra oltre un quarto del fatturato nazionale, seguita da Toscana e Puglia, in un contesto di transizione verso modelli di produzione adattiva.
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