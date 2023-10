Il mercato dell’AI supera i 120 milioni in Lombardia, ma a crescere è tutto il digitale

Nel 2022 il mercato dell’intelligenza artificiale in Lombardia ha superato i 120 milioni di euro, un valore che dovrebbe crescere a 205 milioni entro due anni.

Anche il mercato del digitale della regione è cresciuto nel 2022, superando i 19 miliardi di euro e registrando una crescita del 4% sul 2021: è questa la fotografia del mercato del digitale e dell’AI in Lombardia.

L’andamento del mercato regionale e il tasso di digitalizzazione delle imprese è stato oggetto della tappa di Brescia del ciclo di incontri “Intelligenza artificiale e PMI: esperienze da un futuro presente”, organizzato da Piccola Industria Confindustria e Anitec-Assinform, in collaborazione con la rete dei Digital Innovation Hub.

Il roadshow – che fino a oggi ha visto la partecipazione di 700 imprese tra Verona, Bari, Firenze, Caserta, Torino e Cesenatico – in due anni toccherà tutte le regioni italiane, con l’obiettivo di sensibilizzare e informare le piccole imprese associate a Confindustria sulle opportunità offerte dall’intelligenza artificiale.

Sono le stesse imprese a raccontare le proprie esperienze e strategie di impiego dell’AI in azienda, grazie alla presentazione di casi concreti e al confronto diretto con i partecipanti.

Il mercato lombardo dell’AI

Analizzando i dati regionali si evidenzia come nel 2022 il mercato dell’intelligenza artificiale in Lombardia abbia superato i 120 milioni di euro, con una prospettiva di crescita del 29% medio nel biennio 2022-2024, anno in cui arriverà a toccare i 205 milioni di euro.

Secondi dati del Digital Innovation Hub della Lombardia di settembre 2021, ovvero prima dell’hype dell’AI generativa, l’88% delle PMI già riteneva l’AI un fattore strategico.

Dallo studio emerge però una maggiore difficoltà delle imprese di minori dimensioni, sebbene le stesse registrino valori positivi (oltre il 3, in una scala da 1 a 5) su alcuni criteri analizzati, in particolare personalizzazione del prodotto e flessibilità organizzativa.

Nello specifico, i dati raccolti nel corso dell’indagine evidenziano come l’adozione dell’AI nelle PMI regionali che operano nella manifattura si attesti al 5,63%, percentuale che cresce fino al 12,70% nelle imprese che contano tra i 100 e i 249 dipendenti e al 28,84% nelle imprese con più di 25o dipendenti.

Simili trend si possono riscontrare nelle costruzioni e nei servizi finanziari, come riportato nella tabella sottostante.

“I dati a livello nazionale indicano un divario tra l’applicazione e la sperimentazione dell’intelligenza artificiale nelle grandi imprese rispetto alle PMI. Un aspetto che posso dire di riscontrare, ad esempio, anche nel territorio bresciano, e che nasce chiaramente da problematiche di budget e strutturali”, commenta Marco Capitanio, Presidente Piccola Industria Confindustria Brescia.

“Tuttavia, è fondamentale che anche le piccole e medie imprese prendano consapevolezza di come AI possa rappresentare, per il futuro ma anche per il presente, una straordinaria opportunità di crescita, in particolare nell’ottimizzazione dei processi e nella razionalizzazione dei costi”, aggiunge.

Il mercato digitale lombardo è primo in Italia

Se guardiamo al mercato digitale nel suo complesso nel 2022 la Lombardia supera i 19 miliardi di euro nel 2022, con una crescita del 4% rispetto al 2021. Valore che permette alla Lombardia di mantenere saldo il suo primato sul volume del mercato digitale tra le regioni italiane.

Guardando alla situazione delle aziende, le imprese della regione con almeno un livello base di digitalizzazione sono il 74,7% nel 2022 rispetto al 68,3% del 2021, con un incremento di oltre 6 punti percentuali rispetto all’anno precedente.

“La Lombardia sta emergendo come punto focale nel panorama dell’intelligenza artificiale e del mercato digitale in Italia. È un territorio che esprime eccellenze industriali diffuse e che ha nell’innovazione un punto di forza grazie alla stretta collaborazione tra settori, università e innovation hub che la pongono tra le quattro regioni motori dell’Europa”, commenta Marco Gay, Presidente Anitec-Assinform, che ribadisce l’importanza di sostenere la crescita dell’AI, soprattutto presso le PMI.

“Cogliere tutto il potenziale che questa tecnologia e in generale il digitale offrono sarà fondamentale per rendere le imprese sempre più produttive e competitive, soprattutto alla luce degli sfidanti obiettivi che la transizione energetica e ambientale pongono a tutti noi”, aggiunge.