Il roadshow Smact fa tappa a Trieste per illustrare le opportunità del PNRR per le imprese che innovano

Un roadshow che toccherà tutte le regioni del Nordest per presentare sui territori le nuove opportunità di cofinanziamento legate al PNRR per le imprese che innovano. È quello che Smact Competence Center lancia a partire da martedì 12 settembre, con il primo appuntamento nella sede di Sissa a Trieste (via Beirut 2, Grignano): una prima tappa che sarà l’occasione anche per inaugurare un nuovo punto di accesso alla Live Demo di Smact in Friuli-Venezia Giulia, il dimostratore di tecnologie 4.0 dedicato al tema del Digital Twin e diffuso in diverse sedi del territorio regionale.

Le opportunità legate al Bando Iriss 2023

Focus dell’evento la presentazione di tutte le opportunità legate al Bando Iriss 2023, di cui abbiamo parlato qui, che mette a disposizione delle imprese 5 milioni di euro per cofinanziare i progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale e una linea di servizi agevolati, di 3,5 milioni di euro, per facilitare attività di formazione e consulenza.

“Con questo bando, grazie ai finanziamenti legati al PNRR, Smact mette a sistema risorse economiche e capitale umano – della ricerca pubblica e delle imprese partner – a sostegno dell’innovazione in tutti i settori economici”, dichiara in una nota Matteo Faggin, direttore generale del Competence Center. “Il bando è rivolto in particolare a tutte quelle imprese che vogliono diventare esempi virtuosi di transizione digitale ed ambientale portando concretamente l’innovazione sui territori. E proprio nelle Live Demo di Smact, dimostratori tematici di trasferimento delle tecnologie 4.0 come quello presente in Friuli Venezia Giulia incentrato sul tema del Digital Twin, le imprese possono vedere e toccare con mano l’innovazione”.

Il programma dell’evento

La prima tappa del roadshow di Smact si terrà il 12 settembre alle ore 12, in collaborazione con Sissa e Confindustria Alto Adriatico, e si aprirà con i saluti istituzionali di Andrea Romanino, direttore Sissa, Massimo Guglielmi, presidente di Smact e Diego Bravar, vicepresidente di Confindustria Alto Adriatico.

A seguire il panel su “Gemelli digitali, Live Demo e sinergie sul territorio” di Gianluigi Rozza, docente di analisi numerica alla Sissa e presidente del Consiglio di Sorveglianza di Smact.

Pierpaolo Conte, project mangaer di Smact, farà il punto sulla Live Demo del Friuli Venezia Giulia Odyssea 4.0.

Matteo Sidari, structural designer per Fincantieri, racconterà il caso di successo “Fincantieri e il progetto SH.OP.ROMs”.

Infine Matteo Faggin, direttore generale di Smact, illustrerà il Bando Iriss e i servizi co-finanziati del Competence Center.

Per iscriversi occorre partire da questo link.

Il Roadshow di Smact proseguirà nei mesi di settembre e ottobre con le prossime tappe già fissate a Vicenza (28 settembre), Bolzano (9 ottobre), Treviso (12 ottobre), Venezia (19 ottobre) e Pordenone (25 ottobre).