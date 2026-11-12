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Logistica, nel 2026 il mercato cresce a 118 miliardi. Aumenta l’adozione dell’AI che trasforma i processi

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La logistica conto terzi cresce del 4%, ma l’aumento reale si ferma allo 0,6%. L’Osservatorio Contract Logistics del Politecnico di Milano fotografa un settore che ripensa la gestione dei magazzini, amplia i servizi e accelera sull’AI. Nell’85% dei casi i progetti di intelligenza artificiale producono risultati in linea o superiori alle attese.

Pubblicato il 12 nov 2026
Logistica intelligente nel magazzino del futuro
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Il mercato italiano della logistica conto terzi raggiungerà nel 2026 un fatturato stimato di 117,7 miliardi di euro, con una crescita nominale del 4% rispetto al 2025. Al netto dell’inflazione, però, l’incremento si ferma allo 0,6%. Il settore continua dunque a crescere, per il terzo anno consecutivo dopo la contrazione del 2023, ma deve fare i conti con un nuovo aumento dei costi energetici e di trasporto che mette sotto pressione i margini degli operatori.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Michelle Crisantemi
Giornalista bilingue laureata presso la Kingston University di Londra. Da sempre appassionata di politica internazionale, ho vissuto, lavorato e studiato in Spagna, Regno Unito e Belgio, dove ho avuto diverse esperienze nella gestione di redazioni multimediali e nella correzione di contenuti per il Web. Nel 2018 ho lavorato come addetta stampa presso il Parlamento europeo, occupandomi di diritti umani e affari esteri. Rientrata in Italia nel 2019, ora scrivo prevalentemente di tecnologia e innovazione.
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