Il mercato italiano della logistica conto terzi raggiungerà nel 2026 un fatturato stimato di 117,7 miliardi di euro, con una crescita nominale del 4% rispetto al 2025. Al netto dell’inflazione, però, l’incremento si ferma allo 0,6%. Il settore continua dunque a crescere, per il terzo anno consecutivo dopo la contrazione del 2023, ma deve fare i conti con un nuovo aumento dei costi energetici e di trasporto che mette sotto pressione i margini degli operatori.
la ricerca del polimi
Logistica, nel 2026 il mercato cresce a 118 miliardi. Aumenta l’adozione dell’AI che trasforma i processi
La logistica conto terzi cresce del 4%, ma l’aumento reale si ferma allo 0,6%. L’Osservatorio Contract Logistics del Politecnico di Milano fotografa un settore che ripensa la gestione dei magazzini, amplia i servizi e accelera sull’AI. Nell’85% dei casi i progetti di intelligenza artificiale producono risultati in linea o superiori alle attese.
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