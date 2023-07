Un Italiano alla guida delle attività di Fanuc in Europa: Marco Ghirardello Presidente e CEO di Fanuc Europe Corporation

Marco Ghirardello è stato designato come nuovo Presidente e CEO di Fanuc Europe Corporation. Ghirardello succede a Shinichi Tanzawa, che ha guidato l’azienda dal 2016 e che ora assumerà un nuovo incarico presso Fanuc Corporation in Giappone.

“È per me un grande onore e responsabilità essere alla guida di FANUC Europe. Intendo collaborare strettamente con tutti i nostri clienti e i nostri partner per tracciare insieme un futuro di successo nell’automazione industriale”, ha affermato Ghirardello.

Chi è Marco Ghirardello

Entrato in Fanuc nel 1994, Marco Ghirardello porta in Fanuc Europe Corporation una vasta esperienza e competenza, acquisita in quasi tre decenni di carriera.

Di recente, Ghirardello era stato promosso a Senior Vice President di Fanuc Europe, ed è stato il responsabile europeo della divisione Factory Automation, che include i sistemi CNC. In precedenza, Ghirardello ha ricoperto il ruolo di Managing Director di Fanuc Turchia e successivamente di Fanuc Italia, contribuendo significativamente all’espansione di Fanuc in Europa.

“Con i nostri prodotti rinomati per l’affidabilità e l’elevata qualità, la nostra rete di assistenza globale e le nostre solide capacità organizzative, continueremo a promuovere l’eccellenza tecnologica nel settore dell’automazione in tutta Europa”, ha dichiarato Ghirardello.

Fanuc Europe ha registrato un fatturato record di oltre 1 miliardo di euro nell’ultimo esercizio finanziario terminato a marzo 2023, e il numero di dipendenti nelle sue filiali europee ha superato le 2.000 persone.

Ghirardello ha espresso gratitudine verso il suo predecessore per i notevoli risultati conseguiti: “Mi impegno a proseguire la forte traiettoria di crescita di Fanuc Europe concentrando i miei sforzi in particolare su innovazione e sostenibilità“.