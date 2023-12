Incentivi 2024: strategie per grandi e medie imprese

Industria 5.0, certificazione del credito R&S, efficientamento energetico: sono questi i temi caldi per il 2024, secondo una recente analisi di FI Group, multinazionale specializzata in finanza agevolata. Attraverso la nuova Legge di Bilancio ed una serie di interventi normativi ad hoc, saranno sbloccate aliquote maggiorate, un nuovo albo professionale e nuovi bandi, per progetti che conciliano a tutto tondo innovazione e sostenibilità, in un panorama di incentivi che si legano sempre più tra di loro amplificando il ritorno sull’investimento.

Anche nel 2024 le imprese si potranno affidare alla finanza agevolata per programmare e sostenere le proprie strategie di sviluppo. In questo senso, il 10 gennaio 2024, FI Group in collaborazione con SIMEST ed Innovation Post, terrà un webinar di confronto sui nuovi incentivi a disposizione delle medie e grandi imprese italiane.

Un’opportunità pensata per comprendere appieno le possibilità in arrivo, seguendo in diretta le riflessioni degli esperti del settore sui punti salienti della nuova Legge di Bilancio attesa per fine 2023; le chiavi di lettura degli argomenti saranno l’innovazione, la finanza agevolata e l’internazionalizzazione. In ultimo sarà prevista una sessione di domande e risposte per fornire ulteriori spunti di riflessione in relazione alle necessità degli spettatori.

Nuovi incentivi: buone prassi e strategie

Ma come orientare le proprie scelte per affrontare il cambiamento? Tenendo conto dello scenario i che si prospetta, i temi da prendere in considerazione per una buona strategia di impresa, e che verranno trattati nel corso del webinar, sono:

La Legge di Bilancio 2024, che offre importanti agevolazioni per le imprese di media e grande dimensione, principalmente attraverso lo strumento del credito d’imposta. Analizziamo i nuovi requisiti per usufruire delle agevolazioni. Industria 5.0, un concetto che promuove l’integrazione tra tecnologie digitali e produttive, consentendo alle imprese di migliorare l’efficienza, l’automazione e l’innovazione dei processi. Quali saranno le nuove opportunità di crescita e competitività per le imprese? La certificazione dei crediti d’imposta, un meccanismo attraverso il quale le imprese possono mettersi al sicuro da eventuali controlli di Agenzia delle Entrate, sui crediti R&S fruiti dal 2015 in poi. Presentando i requisiti e le modalità al momento note per ottenere questa certificazione, FI Group fornirà agli imprenditori le nozioni di uno strumento concreto per ridurre i costi e investire in innovazione. L’internazionalizzazione: SIMEST illustrerà le opportunità di finanziamento offerte alle imprese anche di grandi dimensioni, a supporto di diversi tipi di investimenti sia in Italia che all’estero.

Per favorire un efficiente scambio di opinioni con la platea, il webinar è riservato ad un numero limitato di invitati: per prenotare il proprio posto, basterà cliccare su questo link e quindi iscriversi al webinar di FI Group . Gli organizzatori orienteranno i contenuti anche in rapporto ai settori merceologici rappresentati dalle imprese aderenti all’evento.