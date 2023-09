Alla Emo arriva Machinum, la piattaforma Siemens per macchine a controllo numerico (e parte di Xcelerator)

Si chiama Machinum l’attesa novità che Siemens presenterà alla Emo 2023, in programma dal 18 al 23 settembre ad Hannover. Si tratta di una nuova proposta pensata per consentire alle aziende del settore delle macchine utensili di soddisfare i requisiti di efficienza energetica e sostenibilità, rispondendo al contempo alla richiesta del mercato di prodotti di alta qualità, convenienti e personalizzati. Il motto scelto dalla Casa tedesca per questa Emo è “Accelerate transformation for a sustainable tomorrow”.

Machinum, digitalizzazione e trasparenza dei dati di produzione

La chiave per affrontare queste sfide è la digitalizzazione e la relativa trasparenza dei dati di produzione. Solo un’impresa digitale è in grado di combinare il mondo reale e quello digitale e di prendere le decisioni giuste utilizzando strumenti software intelligenti per produrre in modo flessibile, rapido e sostenibile. A questo scopo, Siemens presenta Machinum, che comprende l’intero portafoglio per la digitalizzazione dei sistemi di produzione a controllo numerico (CNC) per aumentare la produttività e la sostenibilità nella realizzazione di componenti.

Che cosa promette Machinum

Con Machinum è possibile analizzare e ottimizzare le macchine utensili e le aree di produzione, sia virtualmente che nella realtà. Machinum combina tecnologie IT (information technology) e OT (operation technology).

Basato sull’esperienza industriale di Siemens, Machinum consente di aumentare la produttività in molti casi d’uso industriali ed è parte integrante di Siemens Xcelerator, la piattaforma digitale aperta che comprende un portafoglio di software e hardware abilitati all’IoT, un ecosistema di partner e un marketplace.

Con Machinum, le aziende del settore delle macchine utensili possono rendere la trasformazione digitale più semplice, veloce e scalabile sia nella produzione che nella progettazione.

In combinazione con Sinumerik One, il controllo CNC nativo digitale parte del portafoglio Siemens Xcelerator, la trasformazione verso l’impresa digitale e sostenibile prosegue nella direzione di una produzione sostenibile e pronta per le sfide future.