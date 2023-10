Allplan Italia: soluzioni BIM avanzate per la progettazione e gestione di nuovi impianti

Da 30 anni Allplan Italia è al fianco dei progettisti con le proprie soluzioni software per la progettazione BIM (Building Information Modelling) dedicate al mondo dell’architettura, delle strutture, delle infrastrutture e del prefabbricato. Soluzioni che coprono l’intero ciclo di vita dell’edificio, dalla progettazione all’esecutivo, dal cantiere alla gestione dell’opera, con un approccio che sin dagli anni ’80 si caratterizza per una forte multidisciplinarietà.

Un esempio perfetto di tale approccio e dei vantaggi delle soluzioni Allplan è il case study del progetto di un nuovo stabilimento produttivo implementato per il cliente CSF lnox a Montecchio Emilia. Un progetto per cui Inoving – studio di ingegneria associato specializzato in servizi di progettazione architettonica, urbanistica, idraulica e ambientale, predisposizione gare di appalto, direzione lavori, sicurezza e coordinamento – ha scelto di puntare su Allplan e le sue soluzioni.

Una delle sfide era tenere conto delle esigenze future: il nuovo stabilimento, infatti, si sarebbe inserito in un un complesso più articolato, orientato a realizzare il nuovo polo direzionale dell’azienda all’interno di un lotto di circa 50.000 mq.

Numeri e caratteristiche del progetto

II fabbricato copre una superficie di circa 6.700 mq su un lotto complessivo di 15.000 mq e presenta una forma geometrica regolare arricchita da un aspetto architettonico originale creato con un tamponamento perimetrale della porzione superiore, non ortogonale rispetto al piano del terreno, con un aggetto di circa un metro rispetto al perimetro di base del fabbricato.

La copertura, con una conformazione a shed per offrire un buon livello di luminosità, ha un’altezza sotto le travi principali di 8,50 m ed e realizzata con pannelli sandwich in lamiera preverniciata accoppiati a materiali isolanti ad elevate prestazioni, al fine di garantire valori di coibentazione termica e sfasamento termico tale da garantire una classe energetica A4.

Gli impianti saranno co-alimentati per il 50% del fabbisogno energetico complessivo da un impianto fotovoltaico della potenza di circa 250 KW, quale concreta risposta alle prescrizioni sull’utilizzo delle fonti rinnovabili.

II fabbricato ospiterà il nuovo comparto produttivo dell’azienda committente, con locali accessori dedicati a magazzino, aree dedicate all’accoglienza del personale con spogliatoi, locali di servizio, infermeria, area ristoro e servizi igienici, spazi dedicati agli uffici e sale riunioni, e ancora locali tecnici e magazzino utensili.

Sul lato sud-est, un ampio terrazzo scoperto accoglie gli impianti di aspirazione e climatizzazione, mentre al piano terra della stessa porzione trovano spazio i locali compressori e ricarica muletti.

I vantaggi delle soluzioni Allplan

La fase preparatoria del progetto e lo studio preliminare di fattibilità hanno giocato un ruolo fondamentale per le analisi e la razionalizzazione di tutte le variabili in gioco, al fine di prevedere, gestire e ottimizzare al meglio le diverse fasi progettuali, le lavorazioni e i nodi esecutivi, nonché le tempistiche e i costi.

Per questo tipo di analisi e progettazione lo studio Inoving si è avvalso dei software Allplan Engineering e Allplan Architecture, soluzioni avanzate per la progettazione strutturale ed esecutiva. Inoltre, è stato utilizzato Allplan Bimplus, la piattaforma di condivisione Open BIM che ha permesso di coordinare in maniera efficiente tutte le discipline che intervengono nel progetto costruttivo, eliminando sul nascere rischi di interferenze, sovrapposizioni o incompatibilità.

I software di BIM Authoring Allplan, sono stati determinanti lungo tutto il percorso progettuale, dallo studio preliminare ai calcoli strutturali, dall’elaborazione dei modelli del progetto definitivo allo sviluppo del progetto esecutivo.

In un progetto come questo, uno dei benefit principali derivanti dall’impiego di una piattaforma di collaborazione interdisciplinare (Allplan Bimplus) è dato dall’efficace opportunità di controllo e capacità di gestione dei dati provenienti e originati con software di progettazione molto diversi tra loro.

In tal modo si semplifica enormemente l’interazione e lo scambio dei dati specialistici dei diversi professionisti coinvolti, grazie alla perfetta compatibilità dei file di interscambio e alla precisione nell’importazione delle informazioni provenienti dalle diverse fonti.

Si è potuto quindi operare con la massima razionalità nell’analisi delle interferenze, analizzando le congruenze dei diversi livelli di progettazione e anticipando le diverse problematiche, con precisione elevatissima. Anche tutti i passaggi impiantistici sono stati studiati e rappresentati nel modello BIM 3D.

Semplicità e ottimizzazione del cantiere

Anche le sequenze cantieristiche e le attività di movimento terra sono state gestite con i software Allplan, analizzando nel dettaglio i lievi ma significativi dislivelli del terreno. Questo ha consentito, già nel corso del prima stralcio esecutivo, di valutare i movimenti terra necessari per urbanizzare gli interi 50.000 mq del lotto, ottimizzando la quota di imposta degli edifici in modo da ridurre i volumi movimentati, ottenendo così una notevole riduzione di costi cantieristici.

Sia la progettazione esecutiva delle fondazioni in cemento armato, in capo a Inoving, sia la progettazione delle sovrastrutture metalliche (a cura dell’impresa esecutrice), sono state eseguite con il metodo BIM.

Allplan ha consentito di federare agevolmente i dati provenienti dall’esterno e di prevenire le potenziali interferenze dovute al posizionamento delle sovrastrutture metalliche, fissate alle fondazioni mediante tirafondi.

La simulazione è stata eseguita imponendo una “soft clash” avente 2 cm di tolleranza rispetto al posizionamento delle gabbie di armatura, risolvendo ancora in fase progettuale le eventuali collisioni, e accelerando così la fase esecutiva. Alla stesso modo, la realizzazione dei diversi organismi impiantistici, strutturali, architettonici, di rivestimento e di completamento è stata accuratamente pianificata, velocizzando e semplificando le fasi di realizzazione.

II posizionamento stesso dei macchinari produttivi già presenti nel vecchio stabilimento, così come i percorsi, le aree di passaggio e movimentazione sono stati pianificati in fase progettuale.

L’intera gestione della fase esecutiva è stata eseguita con strumenti cloud. Grazie all’uso di Allplan Bimplus la comunicazione tra la Direzione Lavori e il gruppo di lavoro e avvenuta in modo organico ed efficace. Impresa esecutrice e committenza hanno infatti avuto accesso al modello BIM e agli elaborati tecnici in forma rapida e immediata.

Programmare la gestione e la manutenzione dell’immobile

Oltre a costituire uno strumento efficace per supportare tutta la fase progettuale ed esecutiva, in questo progetto il software Allplan si è distinto per la capacità di coinvolgere la committenza nella creazione di un database informato orientato al facility management: è infatti possibile raccogliere, in maniera agevole, eventuali contributi informativi esterni per arricchire il modello BIM.

Questa peculiarità ha consentito di inserire e codificare all’interno del modello BIM as-built tutti quei parametri tecnici essenziali per la gestione dell’immobile e dei sistemi produttivi installati.

II modello BIM as-built, corredato del database dei prodotti impiegati in fase costruttiva, sara utilizzato e aggiornato dalla committenza in un’ottica di facility management evoluto, con una notevole riduzione dei costi di gestione del complesso.

II modello as-built sarà inoltre utilizzato dall’azienda nella procedura di qualificazione ISO 14001 in quanto, altre a costituire lo strumento operativo per l’accesso ai dati dell’opera, integrerà le scadenze e le ottemperanze di carattere ambientale.