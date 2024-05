Flexiline 3500, il centro di controllo motore di Rockwell Automation per ridurre i fermi macchina

Rockwell Automation presenta Flexline 3500, un nuovo centro controllo motore (Motor Control Center, MCC) a bassa tensione per tutti i mercati che seguono le norme della IEC. Con questo centro controllo motore, le aziende industriali possono sfruttare i dati di produzione e aumentare il tempo di attività e la produttività grazie a una gamma di prodotti intelligenti.

Nelle attività di produzione e processo ogni minuto di produzione conta. Tuttavia, si stima che, a livello globale, in media un produttore affronti fino a 800 ore di fermo macchina all’anno.

A seconda del settore, i downtime possono costare 100.000 dollari l’ora o più. Proprio per questo i produttori necessitano di tecnologie in grado di aiutare a prevenire questi fermi imprevisti. In questo ambito, la manutenzione predittiva è vista come la principale tecnologia strategica per ridurre i fermo macchina.

Integrandosi con dispositivi di controllo motore intelligenti, il Flexline 3500 MCC fornisce, in tempo reale, dati di funzionamento e diagnostica per le apparecchiature critiche.

“Ogni anno, intervistiamo migliaia di produttori e quasi il 75% ritiene che le soluzioni di smart manufacturing siano fondamentali per il successo della propria organizzazione”, spiega Diego Wilches, global product manager di Rockwell Automation.

“La nostra tecnologia connessa fornisce dati operativi in tempo reale, consentendo ai produttori di individuare e risolvere i problemi di fermo macchina prima che si verifichino. Alcuni investimenti tecnologici possono ripagarsi in soli sei mesi, il che spiega perché il 95% delle aziende industriali Fortune 100 utilizzi prodotti e soluzioni di Rockwell Automation e dei nostri partner”, aggiunge.

Innovazione e efficienza nel controllo motore: il centro controllo motore Flexline 3500

Il design modulare del centro controllo motore è personalizzabile per soddisfare molteplici applicazioni di controllo motore a bassa tensione oltre che requisiti di ingombro di fabbrica, mentre la tecnologia è progettata per un’ampia gamma di settori, dall’industria alimentare all’oil & gas.

Inoltre, i produttori possono ridurre significativamente il consumo di energetico integrando i centri controllo motore Flexline 3500 con inverter intelligenti a frequenza variabile,

Il centro controllo motore è progettato per integrare il controllo motore e la distribuzione elettrica in un unico pacchetto centralizzato, in conformità alle norme IEC 61439-1 e 2 per i clienti globali.

I dispositivi intelligenti all’interno dei centri controllo motori Flexline contribuiscono a fornire vantaggi significativi, tra cui:

riduzione di fermi macchina non pianificati, grazie agli allarmi e alle funzioni di diagnostica avanzata

riduzione dei costi energetici e di manutenzione

aumento della produttività

miglioramento della sicurezza dell’impianto e del personale

riduzione dei costi di progettazione e messa in servizio

“L’integrazione dell’intelligenza nella produzione è un cambiamento importante che stiamo vedendo implementare strategicamente da parte dei produttori. Con l’introduzione del centro controllo motore Flexline3500, Rockwell Automation mette a disposizione degli operatori dell’impianto, informazioni più dettagliate”, commenta Craig Resnick, vice president, consulting, ARC Advisory Group.

“Consentendo un processo decisionale più guidato dai dati, attraverso la tecnologia di controllo motore intelligente, i produttori possono migliorare la redditività, la produttività e l’efficienza operativa”, aggiunge.

Le specifiche del nuovo Flexline 3500 MCC, già disponibile per ordini, soddisfano un’ampia gamma di applicazioni industriali e di esigenze di produzione.