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Sew Eurodrive amplia la famiglia di controllori Movi-C con un nuovo modello per i compiti di movimentazione più semplici

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Con l’ingresso del modello UHX15A nella famiglia Movi-C, Sew-Eurodrive rende il motion control entry-level più accessibile, eliminando i costi e gli ingombri hardware superflui nella gestione dei sistemi di movimentazione meno complessi.

Pubblicato il 13 apr 2026
UHX15A_box_920x460

L’ottimizzazione dei costi nella progettazione di macchine semplici rappresenta spesso una sfida complessa per i costruttori, che si trovano a dover scegliere tra soluzioni sovradimensionate e costose o componenti economici che sacrificano l’integrazione e la precisione.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Michelle Crisantemi
Giornalista bilingue laureata presso la Kingston University di Londra. Da sempre appassionata di politica internazionale, ho vissuto, lavorato e studiato in Spagna, Regno Unito e Belgio, dove ho avuto diverse esperienze nella gestione di redazioni multimediali e nella correzione di contenuti per il Web. Nel 2018 ho lavorato come addetta stampa presso il Parlamento europeo, occupandomi di diritti umani e affari esteri. Rientrata in Italia nel 2019, ora scrivo prevalentemente di tecnologia e innovazione.
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