L’ottimizzazione dei costi nella progettazione di macchine semplici rappresenta spesso una sfida complessa per i costruttori, che si trovano a dover scegliere tra soluzioni sovradimensionate e costose o componenti economici che sacrificano l’integrazione e la precisione.
automazione
Sew Eurodrive amplia la famiglia di controllori Movi-C con un nuovo modello per i compiti di movimentazione più semplici
Con l’ingresso del modello UHX15A nella famiglia Movi-C, Sew-Eurodrive rende il motion control entry-level più accessibile, eliminando i costi e gli ingombri hardware superflui nella gestione dei sistemi di movimentazione meno complessi.
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ROBOTICA
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