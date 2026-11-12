Siemens chiude il 2026 con fatturato a 83,4 miliardi. Boom del business Digitale. Industrial AI al centro della strategia

Siemens chiude il suo anno fiscale 2026 con fatturato in crescita dell’8% a quota 83,4 miliardi e il business digitale che raggiunge 10,9 miliardi di euro, con una crescita del 16%. Sono i dati più significativi del bilancio che il gruppo tedesco ha presentato il 12 novembre, a conferma del peso crescente di software e tecnologie digitali nella sua attività.

L’esercizio, chiuso il 30 settembre, registra anche risultati record per gli ordini, arrivati a 108,2 miliardi di euro (+25% su base comparabile).

I risultati pubblicati da Siemens segnano un altro avanzamento nella strategia ONE Tech Company, attraverso la quale il gruppo punta a integrare automazione, software, infrastrutture e intelligenza artificiale. Una trasformazione che accompagna il rafforzamento delle attività digitali e che attribuisce all’Industrial AI un ruolo centrale nella prossima fase di crescita.

“L’intelligenza artificiale industriale rappresenta un’opportunità di crescita eccezionale e Siemens è nella posizione ideale per coglierla”, commenta Roland Busch, presidente e CEO di Siemens AG. “Scalando costantemente l’Industria AI stiamo sbloccando la nostra prossima fase di crescita”.

La crescita del business digitale è particolarmente significativa se confrontata con il suo valore del 2025, pari a 9,4 miliardi. Un anno fa, presentando il piano ONE Tech Company, il gruppo aveva annunciato l’obiettivo di raddoppiare il business digitale entro il 2030 e di investire oltre un miliardo di euro nell’AI nell’arco di tre anni.

Il risultato del 2026 rappresenta quindi un primo importante avanzamento di quella strategia.

Software industriale a 7,2 miliardi, ma torna a crescere anche l’automazione

Un contributo importante alla crescita arriva dalla divisione Digital Industries, che comprende sia le attività di automazione industriale sia quelle legate al software.

Nel quarto trimestre la divisione ha registrato ricavi per 5,6 miliardi (+10% comparabile), con una crescita sia nell’automazione sia nel software.

Guardando all’anno nel suo complesso il fatturato complessivo della divisione ha raggiunto 19,7 miliardi di euro, contro i 17,8 miliardi dell’esercizio precedente, con una crescita del 9% su base comparabile. Ancora più significativo il miglioramento della redditività: il risultato operativo è passato da 2,64 a 3,75 miliardi di euro, mentre il margine è salito dal 14,9% al 19,1%.

All’interno di Digital Industries il business software ha raggiunto 7,2 miliardi di euro, con una crescita del 13% a parità di perimetro e cambi. I ricavi ricorrenti annualizzati (ARR), un indicatore che misura la dimensione annualizzata delle entrate ricorrenti, sono aumentati del 12% su base comparabile, raggiungendo 6,1 miliardi.

La progressione dei ricavi ricorrenti conferma l’importanza crescente delle formule software in abbonamento, che affiancano il tradizionale modello di vendita delle licenze e permettono di costruire flussi di entrate più continuativi.

Anche il business dell’automazione (che complessivamente vale circa 12,5 miliardi di euro) mostra segnali di ripresa, dopo il rallentamento che aveva caratterizzato i mercati industriali nei precedenti esercizi.

Nell’automazione hanno contribuito soprattutto le attività a ciclo breve, mentre nel software l’incremento dei ricavi è stato guidato dalle soluzioni EDA (Electronic Design Automation), destinate alla progettazione elettronica e dei semiconduttori. La crescita ha interessato tutte le regioni, con un contributo particolarmente rilevante dagli Stati Uniti.

La ripresa dell’automazione è importante anche per interpretare la strategia digitale del gruppo: software e AI si sviluppano a partire da una presenza consolidata nelle tecnologie di fabbrica, dai controllori e dagli azionamenti fino ai sistemi di gestione e simulazione della produzione.

L’Industrial AI diventa una piattaforma di crescita

Siemens intende accelerare ulteriormente lo sviluppo di applicazioni di intelligenza artificiale lungo l’intera catena del valore industriale.

La strategia prevede l’integrazione dell’AI negli strumenti di progettazione, simulazione e gestione del ciclo di vita del prodotto, ma anche nei sistemi di automazione, nella pianificazione produttiva e nelle attività operative delle fabbriche.

La piattaforma Siemens Xcelerator costituisce uno degli elementi principali di questa evoluzione, riunendo software, hardware, servizi digitali e un ecosistema di partner. L’obiettivo è consentire alle imprese di utilizzare dati e modelli digitali per progettare e simulare prodotti e processi, migliorare le attività di ingegneria e ottimizzare il funzionamento degli impianti.

Il gruppo sta anche ampliando il proprio portafoglio attraverso acquisizioni. Dopo le operazioni su Altair, specializzata in simulazione e calcolo avanzato, e Dotmatics, attiva nel software per le scienze della vita, pochi giorni fa Siemens ha annunciato l’accordo per acquisire Lauterbach, società specializzata negli strumenti di analisi e debugging del software embedded.

L’integrazione di queste competenze rafforza la capacità del gruppo di coprire attività sempre più complesse, dalla progettazione elettronica alla simulazione dei sistemi fisici, fino alla gestione delle operazioni industriali.

Dall’ingegneria alla produzione: il caso Siemens-Nvidia

Un esempio delle applicazioni sulle quali Siemens sta investendo è rappresentato dalla collaborazione con Nvidia e dalle sperimentazioni nello stabilimento di Erlangen.

Nel sito tedesco le due aziende hanno sviluppato applicazioni che combinano intelligenza artificiale, gemelli digitali e simulazione per intervenire direttamente su alcune delle attività più complesse della produzione manifatturiera.

Nel caso dell’assemblaggio di circuiti stampati, l’utilizzo dei digital twin e la generazione di immagini sintetiche consentono di preparare i sistemi di ispezione prima ancora che siano disponibili i prototipi fisici. Secondo Siemens, questa soluzione può ridurre fino all’85% le attività di ingegneria necessarie alla preparazione della produzione.

Un secondo ambito riguarda l’utilizzo degli agenti AI per la pianificazione produttiva. Il sistema analizza nuovi ordini, capacità degli impianti, disponibilità dei materiali e scadenze, generando diversi scenari che vengono verificati attraverso il gemello digitale dello stabilimento prima di essere adottati. Siemens stima che questo approccio possa consentire risparmi sui costi fino al 20%.

Le applicazioni sviluppate a Erlangen sono un buon esempio del percorso che il gruppo intende seguire: utilizzare l’AI per passare dall’analisi delle informazioni alla generazione e alla verifica di azioni nei processi industriali.

Gli altri motori della crescita: elettrificazione e data center

La crescita del gruppo nel 2026 è stata sostenuta anche da attività esterne al perimetro dell’automazione industriale.

Smart Infrastructure ha registrato ricavi per 25,1 miliardi di euro, in aumento del 12% su base comparabile rispetto al 2025. La divisione beneficia della domanda di soluzioni per l’elettrificazione e le infrastrutture energetiche, compresi i sistemi destinati ai data center.

Proprio l’espansione dei data center, alimentata dagli investimenti nelle infrastrutture necessarie all’intelligenza artificiale, rappresenta uno dei principali fattori di crescita per il gruppo. Nel quarto trimestre Smart Infrastructure ha registrato nuovi ordini per 8,7 miliardi di euro, con una crescita comparabile del 39%, sostenuta anche da grandi contratti negli Stati Uniti e in Europa.

La divisione Mobility ha invece raggiunto 13 miliardi di ricavi, con un incremento comparabile del 5%, mentre gli ordini sono aumentati del 57% su base comparabile, grazie soprattutto a importanti commesse ferroviarie.

Divisione Ricavi 2026 Crescita comparabile Digital Industries 19,7 miliardi € +9% Smart Infrastructure 25,1 miliardi € +12% Mobility 13,0 miliardi € +5%

Fonte: Siemens, risultati dell’esercizio 2026. Valori arrotondati. Le percentuali escludono gli effetti delle variazioni dei cambi e del perimetro aziendale.

Nel complesso, il risultato delle attività industriali del gruppo è aumentato del 13%, raggiungendo 13,3 miliardi di euro, con un margine passato dal 15,4% al 16,3%.

Il portafoglio ordini ha raggiunto un nuovo massimo di 143 miliardi di euro, mentre il free cash flow complessivo è salito a 12,1 miliardi.

L’utile netto di gruppo è invece sceso da 10,4 a 9,5 miliardi di euro. Il confronto risente del fatto che l’esercizio precedente aveva beneficiato di una plusvalenza di circa 2,1 miliardi derivante dalla cessione di Innomotics.

Le previsioni per il 2027: Siemens alza gli obiettivi di crescita

Alla luce dei risultati conseguiti, Siemens ha deciso di rivedere al rialzo gli obiettivi finanziari di medio termine.

La crescita annua dei ricavi su base comparabile è ora attesa in un intervallo compreso fra il 7% e l’11%, contro la precedente previsione del 6-9%. Il gruppo prevede inoltre una crescita a doppia cifra dell’utile per azione rettificato, rispetto alla precedente indicazione di un aumento nell’ordine delle cifre singole alte.

Per l’esercizio 2027 Siemens prevede una crescita comparabile dei ricavi fra il 9% e l’11%.

Le prospettive risultano positive anche per Digital Industries, che dovrebbe registrare una crescita dei ricavi compresa fra l’8% e il 12%, con un margine operativo atteso nell’intervallo 20-22%. Per Smart Infrastructure la crescita prevista è dell’11-13%, mentre Mobility dovrebbe aumentare i ricavi del 6-8%.

Le previsioni per il 2027 tengono conto anche della prevista deconsolidazione di Siemens Healthineers, che sarà rinominata semplicemente Healthineers, un’altra componente centrale della trasformazione del gruppo. Siemens intende trasferire agli azionisti parte della propria partecipazione nella società di tecnologie medicali, riducendo la quota detenuta e concentrando maggiormente le proprie attività su industria, infrastrutture e mobilità. Le previsioni di gruppo per il 2027 escludono quindi il contributo di Healthineers.

Con la riorganizzazione del portafoglio e il rafforzamento delle attività digitali, Siemens punta a costruire una struttura industriale maggiormente integrata, nella quale software e AI possano valorizzare le competenze e i dati provenienti dai sistemi fisici.