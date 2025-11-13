Siemens entra in una nuova fase di crescita accelerata. Roland Busch, CEO del colosso tecnologico tedesco, ha delineato una strategia che ridefinisce i confini dell’azienda, abbandonando la struttura da conglomerato per trasformarsi in una “One Tech Company” focalizzata e sinergica.
AUTOMAZIONE E DIGITALE
Siemens cambia pelle per crescere ancora: spin-off per Healthineers e spinta su IA e software industriale
Siemens annuncia una profonda riorganizzazione con la ‘deconsolidazione’ di Healthineers e la focalizzazione sul business industriale per completare l’evoluzione in “One Tech Company”. Dopo un 2025 da record, grazie alla riorganizzazione l’azienda punta ad aumentare ulteriormente la crescita. Gli investimenti si concentrano su Industrial AI – con 1 miliardo di euro – e business digitale…
