User experience ottimizzata con la Piattaforma Eplan 2024

La versione 2023 della Piattaforma Eplan, il software di progettazione per costruttori di macchine e quadri, garantiva una rapida pianificazione del progetto, tramite la gestione dei dispositivi basata su cloud, il supporto multi-norma per le macro degli schemi e il veloce core grafico 3D. Con l’aggiornamento 2024 l’azienda continua a concentrarsi sull’ottimizzazione dell’esperienza utente attraverso una serie di interventi di perfezionamento su aspetti funzionali e di utilizzo.

Quattro i focus salienti: calcolo, progettazione delle morsettiere, cablaggio e navigazione 3D.

Funzionalità di calcolo direttamente all’interno degli schemi

Un primo intervento ha riguardato le proprietà blocco, elementi caratteristici del software Eplan attraverso cui il progettista può accedere alle proprietà di più oggetti contemporaneamente e collegarli secondo necessità.

Con la Piattaforma Eplan 2024 le proprietà blocco vengono arricchite con una nuova funzione di calcolo, che comprende operazioni di tipo sia aritmetico e matematico di base, sia statistiche e comparative. Il progettista può così procedere al calcolo delle diverse proprietà dell’oggetto ed al confronto tra le varie proprietà degli oggetti negli schemi, direttamente all’interno del software Eplan.

I vantaggi per gli utenti sono chiari: importanti decisioni di progettazione basate sul calcolo dei parametri elettrici – ad esempio la selezione del dispositivo di protezione appropriato -possono essere prese direttamente durante la creazione degli schemi, riducendo tempi e margini d’errore.

Editor dei morsetti ottimizzato

Un altro aspetto su cui si è concentrata l’attenzione degli sviluppatori Eplan è stato la gestione delle morsettiere e dei relativi accessori. Questo ha portato ad aggiungere all’editor alcune ottimizzazioni per permettere di selezionare o aggiungere rapidamente singoli accessori e dispositivi. Inoltre, gli utenti possono controllare e convalidare le morsettiere direttamente negli schemi.

Cablaggio macchina: progettazione dei cavi con Eplan

Un’attenzione particolare è stata dedicata al tema del cablaggio delle macchine. La Piattaforma Eplan supporta l’identificazione e la progettazione di tutti i requisiti di cablaggio, risultando particolarmente efficace anche nella pianificazione del cablaggio necessario a collegare i segnali dai sensori e dagli attuatori all’armadio di controllo associato.

Ma non solo: la versione 2024 potenzia l’editor dei cavi, che costituisce la base per il cablaggio della macchina virtuale, andando anche a introdurre la gestione dei cavi non assegnati. Tutte le anime libere del cavo multipolare interessato possono ora venire collegate automaticamente ai morsetti di riserva, assicurandosi che tutti i conduttori dei cavi in campo siano cablati correttamente. Grazie alle nuovissime possibilità di calcolo ora disponibili, è possibile inoltre determinare in modo estremamente affidabile anche delle proprietà blocco, ad esempio per controllare la caduta di tensione.

Navigazione 3D per la progettazione salvaspazio del Quadro

Le funzionalità di navigazione 3D si confermano infine al centro dell’attenzione, in risposta ad un mercato in cui l’impiego del gemello digitale sta diventando parte integrante dei processi di progettazione, con la conseguente maggiore richiesta di layout 3D degli armadi di comando.

In aggiunta al motore grafico Engine Direct3D, la Piattaforma Eplan 2024 adotta il nuovo cubo di navigazione di Eplan Pro Panel, che garantisce un facile accesso alle viste 3D durante la progettazione dei layout degli armadi elettrici. In questo modo, le viste e le superfici 3D possono essere facilmente selezionate e ruotate comodamente durante la fase di progettazione.

Inoltre, vengono introdotte soluzioni per collocare in modo ottimizzato per i componenti sulle guide DIN. Se lo si desidera, infatti, il software è in grado di eliminare automaticamente gli spazi vuoti che si creano durante il posizionamento. Si ottengono così ingombri ottimizzati, una struttura ordinata e una maggiore flessibilità per il posizionamento di componenti aggiuntivi sulle guide.