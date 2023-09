La piattaforma IIoT moneo si avvale di tutti i dati raccolti da un misuratore di energia industriale tramite protocollo Modbus TCP/IP, compresi dati storici e analisi in tempo reale, e utilizza l’intelligenza artificiale per fornire informazioni che possono essere immediatamente applicate.

A differenza di altri sistemi che monitorano solo il consumo di energia, moneo misurerà tensione, corrente, fattore di potenza e armoniche – che sono comunemente utilizzate per identificare molti guasti meccanici – e avere queste informazioni a disposizione può essere di enorme beneficio per un’azienda industriale. Innanzitutto, si può determinare quale sia il consumo energetico della fabbrica e, se necessario, correggerlo.

Il fattore di potenza è un parametro che esprime il rapporto tra la potenza effettiva utilizzata in un circuito e la potenza fornita al circuito. Più alto è il fattore di potenza, maggiore è l’efficienza energetica. Mentre un fattore di potenza più basso indica inefficienza.

Usando un’analogia con la birra, il vero fattore di potenza è la parte utile della birra nel bicchiere, mentre la potenza totale fornita include sia la parte utile della birra che la schiuma in cima. Quella schiuma rappresenta potenza persa o sprecata: energia prodotta ma non utilizzata per alcun lavoro. Se un circuito è efficiente al 100%, la potenza ricevuta è tutta utile. È la parte buona, la parte liquida della birra.

Se un’azienda ha molta ‘schiuma’, sta potenzialmente sprecando molti soldi.

Dopo aver corretto il fattore di potenza, moneo può essere utilizzato per stabilire un benchmark – in modo da poter impostare limiti per un monitoraggio continuo. Se qualcosa cambia, come ad esempio le condizioni di una macchina o se un motore inizia a degradarsi, o un circuito presenta anomalie, moneo segnalerà e avviserà che il fattore di potenza è nuovamente fuori norma.

Sebbene il fattore di potenza sia importante, il toolbox di moneo può fornire una serie di altre informazioni utili per aiutare le aziende industriali a essere più efficienti dal punto di vista energetico.

Avendo questa visibilità estesa dell’energia utilizzata su un sito, è possibile ottimizzare attivamente il proprio sistema per risparmiare energia. Un altro aspetto importante riguarda le armoniche perché indice di cosa sta accadendo alle macchine in tempo reale.

Tuttavia, moneo non è solo uno strumento di monitoraggio delle condizioni. È una piattaforma di manutenzione predittiva che fornisce informazioni con ampio anticipo rispetto a qualsiasi evento.

Il vero valore aggiunto è che moneo è stato progettato come una soluzione completa pronta all’uso, facile da integrare con i sistemi industriali esistenti riuscendo a leggere più di 65 protocolli dal campo.

Viene fornito con hardware, software e formule predittive inclusi; quindi, basta collegarlo al proprio misuratore di potenza e fornirà immediatamente informazioni. È un servizio self-service che consente di espandersi facilmente, di crescere man mano che si acquisisce conoscenza. Ad esempio, si può iniziare con il misuratore di potenza, ma poi espandersi al monitoraggio dell’acqua o della temperatura – non ci sono limiti.

Non si tratta solo di una piattaforma di monitoraggio dell’energia, moneo può essere utilizzato per abilitare un programma di manutenzione predittiva di successo in tutta la struttura industriale.