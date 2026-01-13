Efficienza e scalabilità: THG Nutrition sceglie Plex, la piattaforma MES cloud-based di Rockwell Automation

L’adozione di piattaforme MES cloud-based permette alle aziende manifatturiere di tenere sotto controllo, in tempo reale, i principali indicatori di performance dei macchinari, abilitando l’identificazione immediata di sequenze di produzione non corrette a favore di una maggiore conformità e la riduzione dei tempi fermo non pianificati.

L’adozione di piattaforme agili permette, inoltre, di ridurre i costi IT e semplificare l’infrastruttura, supportando l’efficienza operativa nel lungo periodo.

Ne è un esempio il caso di THG Nutrition, importante brand di nutrizione sportiva online, che ha scelto di adottare Plex, il sistema di Manufacturing Execution (MES) di Rockwell Automation.

I limiti dei sistemi legacy nella scalabilità della produzione

THG Nutrition fornisce prodotti di alta qualità per la nutrizione sportiva in oltre 70 Paesi, attraverso una rete di stabilimenti produttivi a livello globale.

Parte di THG PLC, realtà affermata a livello mondiale nell’e-commerce e nelle tecnologie digitali, THG Nutrition è costantemente impegnata nella promozione di innovazione, efficienza e soddisfazione dei clienti.

In precedenza, l’azienda faceva affidamento su sistemi legacy e processi manuali, che creavano silos tra i diversi dipartimenti.

Un approccio che, tuttavia, aveva rivelato tutti i suoi limiti davanti al modello di crescita per linee esterne di THG Nutrition, che richiede una rapida implementazione di processi standardizzati nei nuovi siti.

Agire in modo rapido e intelligente con una piattaforma MES cloud-based

La decisione di THG Nutrition di adottare Plex è stata guidata dall’esigenza di disporre di una visibilità operativa in tempo reale, di una gestione della qualità più snella e di una pianificazione efficiente dell’inventario e della produzione.

La piattaforma configurabile e no-code di Plex consente al team digitale di THG di replicare rapidamente le soluzioni, favorendo coerenza ed efficienza man mano che l’azienda si espande.

La natura cloud-based di Plex offre inoltre flessibilità anche in caso di dismissioni, consentendo a THG di adattare con facilità il proprio perimetro IT all’evoluzione dell’azienda.

“THG Nutrition sta crescendo rapidamente e Plex è la soluzione giusta per accompagnare questo percorso”, spiega Tom Forster, regional vice president, enterprise software sales, EMEA di Rockwell Automation.

“THG ha scelto Plex per la sua capacità di unificare le operazioni produttive, offrire insight in tempo reale e supportare una crescita scalabile. La nostra piattaforma consente a THG di standardizzare i processi, ridurre il total cost of ownership e mantenere l’agilità in un mercato dinamico”, aggiunge.

Plex, le caratteristiche della piattaforma MES cloud-based di Rockwell Automation

Plex è parte integrante dell’offerta di Rockwell Automation dopo che l’azienda ha acquisito nel 2021 Plex Systems, puntando così ad offrire ai suoi clienti una piattaforma di produzione SaaS single-instance e multi-tenant.

Le caratteristiche e funzionalità chiave di Plex offrono a THG Nutrition un ecosistema tecnologico avanzato per l’ottimizzazione della produzione.

Grazie a dashboard in tempo reale pronte all’uso, l’azienda può visualizzare i principali indicatori di performance, individuando tempestivamente i colli di bottiglia per supportare un processo di miglioramento continuo.

La piattaforma garantisce inoltre una pianificazione ottimizzata che favorisce la conformità normativa e previene sequenze produttive errate, riducendo sensibilmente i tempi di fermo e le complessità legate alla pulizia degli allergeni.

L’adozione di una piattaforma dati unificata permette di consolidare i sistemi legacy, semplificando l’infrastruttura e abbattendo i costi IT a favore di una maggiore efficienza operativa nel lungo periodo.

L’approccio “train-the-trainer” assicura invece la piena autonomia operativa del team di THG, che può gestire e implementare la soluzione mantenendo il controllo diretto sulla propria roadmap digitale.

“La profonda conoscenza del settore food & beverage da parte di Rockwell Automation è stata un elemento determinante nella scelta di Plex”, commenta Adam Pyne, Production director di THG Manufacturing.

“La capacità della piattaforma di rispondere ai requisiti di audit, snellire i processi e fornire valore finanziario e operativo misurabile la distingue dalle soluzioni concorrenti”, aggiunge.

Lo stabilimento THG di Warrington, nel Regno Unito, uno dei principali siti produttivi del gruppo, sarà il primo a implementare Plex MES, con piani di estensione anche ad altre sedi.