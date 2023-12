Solidworks 2024, la progettazione 3D diventa più intelligente, veloce e collaborativa

Dassault Systèmes ha rilasciato la versione 2024 di Solidworks, la sua gamma di applicazioni per il design e la progettazione in 3D, concepita per semplificare e accelerare lo sviluppo di esperienze di prodotto innovative.

Solidworks 2024 presenta nuove funzionalità e miglioramenti alle soluzioni esistenti, rispondendo direttamente alle richieste della comunità degli utenti per quanto riguarda la disponibilità di strumenti che consentano di lavorare in modo più intelligente, veloce e collaborativo con i propri team e partner.

Gli utenti percepiranno immediatamente l’impatto di Solidworks 2024 nel processo di sviluppo del prodotto attraverso una gestione più efficiente dei dati, una condivisione e una collaborazione che eliminano le criticità e migliorano i flussi di lavoro.

Solidworks 2024: le novità

L’utlima versione di Solidworks è compatibile con quelle precedenti, permettendo così agli utenti di poter salvare i propri dati Solidworks in una versione precedente, agevolando la collaborazione con altri utenti che utilizzano versioni più datate del software.

Grazie alla funzione Collinear Dimension Command, inoltre, gli utenti possono mantenere le dimensioni collineari a catena, anche con spazi limitati, evitando la sovrapposizione delle dimensioni di testo e delle estremità delle frecce.

L’integrazione con i servizi cloud consente agli utenti di aumentare la produttività e semplificare i processi tradizionali di condivisione e gestione dei file, collegando agevolmente i dati di progettazione Solidworks alla piattaforma 3D Experience di Dassault Systèmes basata su cloud.

Infine, grazie all’ Assistente di Transizione 3D Experience, le aziende di tutte le dimensioni possono ora trasferire in modo sicuro i propri dati da Solidworks PDM Professional alla piattaforma 3D Experience.

Oltre a queste novità, la nuova versione presenta ulteriori miglioramenti alle soluzioni per la progettazione di grandi assemblaggi, parti e componenti, disegno e dettaglio, lamiera, sistemi strutturali e instradamento elettrico. Vantaggi che contribuiranno ad incrementare la velocità e l’efficienza, consentendo agli utenti di lavorare agevolmente in diverse discipline e di comunicare in modo più chiaro l’intento di progettazione.