Crescono i cyber attacchi alle aziende manifatturiere. In Italia un attacco su 5 colpisce l’industria

CYBER SECURITY OT

Gli attacchi al settore manifatturiero sono in crescita del 30% nel mondo. E anche in Italia la situazione è critica: il 18,6% degli attacchi colpisce la manifattura. Le aziende hanno fatto progressi nei controlli di base, ma restano criticità su inventario, vulnerability assessment e budget OT. I numeri resi noti al Security Summit OT di Clusit.