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CYBER SECURITY OT

Crescono i cyber attacchi alle aziende manifatturiere. In Italia un attacco su 5 colpisce l’industria

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Gli attacchi al settore manifatturiero sono in crescita del 30% nel mondo. E anche in Italia la situazione è critica: il 18,6% degli attacchi colpisce la manifattura. Le aziende hanno fatto progressi nei controlli di base, ma restano criticità su inventario, vulnerability assessment e budget OT. I numeri resi noti al Security Summit OT di Clusit.

Pubblicato il 24 set 2026
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Nel primo semestre 2026 gli attacchi informatici contro il settore manifatturiero sono cresciuti del 30%, a livello mondiale, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il dato è stato reso noto dal Clusit in occasione del Security Summit OT, il primo appuntamento che l’associazione dedica in modo specifico alla sicurezza degli ambienti Operational Technology nel manifatturiero.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Franco Canna
Fondatore e direttore responsabile di Innovation Post. Grande appassionato di tecnologia, laureato in Economia, collabora dal 2001 con diverse testate B2B nel settore industriale scrivendo di automazione, elettronica, strumentazione, meccanica, ma anche economia e food & beverage, oltre che con organizzatori di eventi, fiere e aziende.
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