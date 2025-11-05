Primo piano Politica industriale PNRR Incentivi Opinioni Interviste Robotica Automazione industriale Appuntamenti Podcast Innovation Books

i dati di clusit

Attacchi cyber, crescita record nel primo semestre del 2025 e Italia sempre nel mirino: i dati del rapporto Clusit

Secondo il Rapporto Clusit, il primo semestre 2025 ha segnato un record storico con un aumento del 36% degli attacchi cyber a livello globale. La maggior parte degli incidenti è di gravità “critica” o “elevata”. L’Italia, pur con una crescita relativamente contenuta (+13%), è un bersaglio significativo e totalizza oltre il 10% degli incidenti mondiali. Nel nostro Paese la minaccia prevalente è l’Hacktivism, spesso tramite DDoS, che colpisce in misura preponderante i settori Governativo / Militare e Trasporti / Logistica.

Pubblicato il 5 nov 2025
Prosegue anche nel primo semestre del 2025 la crescita degli attacchi cyber, in aumento del 36% a livello globale rispetto al secondo semestre del 2024. Sono infatti 2.775 gli incidenti registrati da Clusit – Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica.

Michelle Crisantemi

Giornalista bilingue laureata presso la Kingston University di Londra. Da sempre appassionata di politica internazionale, ho vissuto, lavorato e studiato in Spagna, Regno Unito e Belgio, dove ho avuto diverse esperienze nella gestione di redazioni multimediali e nella correzione di contenuti per il Web. Nel 2018 ho lavorato come addetta stampa presso il Parlamento europeo, occupandomi di diritti umani e affari esteri. Rientrata in Italia nel 2019, ora scrivo prevalentemente di tecnologia e innovazione.

