Il Digital Twin per la sicurezza informatica: simulare la crisi prima che si verifichi

Per anni la sicurezza informatica si è misurata soprattutto dopo l’attacco: rilevare l’intrusione, contenere il danno, ripristinare i sistemi. Oggi questo schema mostra i suoi limiti.

Le infrastrutture IT e OT di qualsiasi organizzazione, dalla sottostazione elettrica all’ospedale, dall’ente pubblico all’impianto produttivo, sono sempre più interconnesse, distribuite e ibride, e colpire anche un solo componente può condizionare il comportamento dell’intero ecosistema aziendale. Reagire non basta più: bisogna potersi esercitare prima che l’emergenza si presenti davvero. Ed è qui che i digital twin delle infrastrutture reali stanno assumendo un ruolo sempre più centrale nelle strategie di resilienza.

Perché la normativa europea spinge verso la simulazione

I segnali di questo spostamento arrivano soprattutto dal fronte regolatorio. Il primo segnale arriva dalla Direttiva NIS2 (Direttiva UE 2022/2555), che estende obblighi di gestione del rischio e verifica della resilienza a diciotto settori critici, dall’energia ai trasporti, dalla sanità alle infrastrutture digitali fino alla pubblica amministrazione: un segnale che il tema riguarda l’intero tessuto produttivo.

A questo si affianca il Regolamento DORA (Digital Operational Resilience Act, Regolamento UE 2022/2554), in piena applicazione da gennaio 2025: gli enti finanziari europei sono tenuti a sottoporsi a test di sicurezza “threat-led” almeno ogni tre anni, condotti direttamente sui sistemi in produzione anziché su ambienti isolati, un livello di verifica che fino a poco tempo fa riguardava solo poche realtà particolarmente esposte.

Sulla stessa direzione si muove ENISA, che ha di recente pubblicato “Handbook for Cyber Stress Tests”: una metodologia pensata per Stati membri e operatori critici, per costruire scenari di crisi plausibili (un attacco ransomware su larga scala, un blackout ICT, una compromissione della catena di fornitura) e misurarne la reale capacità di tenuta, non solo la conformità sulla carta. È in questo passaggio, da un test occasionale a una pratica costante e realistica, che le repliche digitali delle infrastrutture trovano oggi la loro applicazione più concreta.

Dai controlli statici alla sicurezza messa alla prova

Negli ultimi anni è sempre più palese la caratteristica che ne rende difficile la gestione con i soli strumenti aziendali: evolve più rapidamente di quanto si riesca ad aggiornare le difese e si manifesta lungo catene di dipendenze (tra reti IT, sistemi industriali, fornitori e persone) che raramente vengono testate nel loro insieme. Un audit, per quanto rigoroso, fotografa un istante; una policy, per quanto aggiornata, non dice come si comporteranno davvero i team quando l’incidente arriva.

Il vero cambio di passo è allora, prima di tutto, culturale: passare da una sicurezza che si documenta a una sicurezza che si mette alla prova. Sempre più organizzazioni, in diversi ambiti, stanno costruendo gemelli digitali delle proprie infrastrutture (reti, applicazioni, sistemi industriali, processi) per simulare scenari di attacco realistici senza alcun impatto sui sistemi in produzione. In ambito cyber queste repliche prendono la forma dei cyber range: ambienti virtualizzati e isolati in cui reti, applicazioni reali e traffico generato automaticamente ricostruiscono l’infrastruttura su scala realistica.

In questi ambienti è possibile riprodurre un ransomware che si propaga in rete, testare quali barriere lo conterrebbero, verificare l’efficacia di una contromisura prima ancora di implementarla nel mondo reale. Ma la simulazione non riguarda solo la tecnologia: esercitazioni di crisis management e attività di social engineering permettono di mettere alla prova anche procedure e persone, misurando i tempi di coordinamento tra i team e la capacità di prendere decisioni corrette sotto pressione, in un ambiente che si aggiorna con la stessa velocità delle minacce reali.

L’efficacia di un ambiente di simulazione dipende anche dalla sua capacità di integrarsi con i sistemi di monitoraggio già in uso e dalla collaborazione tra funzioni che spesso lavorano separate: i team IT, OT, chi ha in carico la gestione delle crisi e i vertici aziendali chiamati a decidere in caso di incidente reale. Non si tratta di un terreno sperimentale: i digital twin sono già in produzione in diversi settori, dall’energia alla finanza, dalle telecomunicazioni alla pubblica amministrazione fino all’industria, e mostrano che simulare non è un esercizio accademico, ma una componente ormai imprescindibile della resilienza operativa.

Allenare l’infrastruttura prima dell’attacco

Allenarsi prima, in un ambiente controllato, resta il modo più concreto per farsi trovare pronti quando l’emergenza arriva davvero. Chi ha già visto come si comporta la propria infrastruttura sotto attacco non scopre le proprie debolezze nel momento peggiore, ma in quello in cui può ancora scegliere come colmarle.

Il vantaggio di questo approccio è proprio questo: non ci si allena su uno scenario astratto o su un’infrastruttura-tipo, ma su una replica esatta, con le sue interconnessioni e le sue vulnerabilità reali. Per le organizzazioni, il gemello digitale è già oggi lo spazio in cui questo allenamento può diventare, non un esercizio teorico, ma la prova generale della crisi che potrebbe presentarsi.